Josué Comedy anuncia nuevas fechas para “Madre Latina, peligrosa … pero divina” por Estados Unidos

El comediante puertorriqueño Josué Comedy recorrerá varias ciudades de Estados Unidos con su espectáculo de stand up “Madre Latina, peligrosa… pero divina”, una propuesta que celebra con humor las vivencias, enseñanzas y ocurrencias que caracterizan a las madres latinas.

Con el estilo que lo ha distinguido a lo largo de su carrera, el artista presenta un espectáculo cargado de anécdotas cotidianas, situaciones familiares y ese humor con el que busca conectar con públicos de todas las edades.

“Madre Latina, peligrosa… pero divina” invita a la audiencia a recordar esos momentos que forman parte de la crianza y de la cultura latina, convirtiendo experiencias comunes en risas compartidas.

“Me siento profundamente agradecido con Papá Dios y con cada persona que ha decidido acompañarnos en esta gira. Es una gran alegría ver cómo los latinos en tantas ciudades de Estados Unidos se identifican, se ríen y celebran estas historias que reflejan nuestras familias y nuestra cultura. Que sigan sumándose nuevas fechas es una motivación enorme para seguir llevando alegría a más estados y ciudades”, expresó el comediante.

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Las próximas presentaciones de la gira serán:

Parma, Ohio – 25 de julio

Fairfield, Connecticut – 1 de agosto

Elizabeth, Nueva Jersey – 8 de agosto

Milwaukee, Wisconsin – 15 de agosto

Boston, Massachusetts – 22 de agosto

Bronx, Nueva York – 5 de septiembre

Bethlehem, Pennsylvania – 12 de septiembre

Hartford, Connecticut – 26 de septiembre

Grapevine, Texas – 10 de octubre

Killeen, Texas – 24 de octubre

Houston, Texas – 1 de noviembre

Madison, Alabama – 7 de noviembre

Orlando, Florida – 14 de noviembre

Naples, Florida – 21 de noviembre

Lawrenceville, Georgia – 28 de noviembre

Garner, Carolina del Norte – 12 de diciembre

Jacksonville, Florida – 19 de diciembre

Rochester, Nueva York – 9 de enero de 2027

Ocala, Florida – 16 de enero de 2027

Tampa, Florida – 7 de febrero de 2027

“Quienes asistan pueden esperar una noche llena de risas, anécdotas con las que toda la familia se identifica y ese humor que nos recuerda que, sin importar el lugar donde vivamos, los latinos tenemos demasiadas historias que nos conectan”, agregó.