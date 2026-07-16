Josué Comedy anuncia nuevas fechas para “Madre Latina, peligrosa … pero divina” por Estados Unidos
El comediante lleva recorriendo varias ciudades con su nuevo espectáculo
16 de julio de 2026 - 4:38 PM
16 de julio de 2026 - 4:38 PM
El comediante puertorriqueño Josué Comedy recorrerá varias ciudades de Estados Unidos con su espectáculo de stand up “Madre Latina, peligrosa… pero divina”, una propuesta que celebra con humor las vivencias, enseñanzas y ocurrencias que caracterizan a las madres latinas.
Con el estilo que lo ha distinguido a lo largo de su carrera, el artista presenta un espectáculo cargado de anécdotas cotidianas, situaciones familiares y ese humor con el que busca conectar con públicos de todas las edades.
“Madre Latina, peligrosa… pero divina” invita a la audiencia a recordar esos momentos que forman parte de la crianza y de la cultura latina, convirtiendo experiencias comunes en risas compartidas.
“Me siento profundamente agradecido con Papá Dios y con cada persona que ha decidido acompañarnos en esta gira. Es una gran alegría ver cómo los latinos en tantas ciudades de Estados Unidos se identifican, se ríen y celebran estas historias que reflejan nuestras familias y nuestra cultura. Que sigan sumándose nuevas fechas es una motivación enorme para seguir llevando alegría a más estados y ciudades”, expresó el comediante.
Las próximas presentaciones de la gira serán:
“Quienes asistan pueden esperar una noche llena de risas, anécdotas con las que toda la familia se identifica y ese humor que nos recuerda que, sin importar el lugar donde vivamos, los latinos tenemos demasiadas historias que nos conectan”, agregó.
Los boletos para las distintas funciones están disponibles a través de josuecomedy.com y Pietix.com.
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