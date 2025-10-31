Josué Comedy lleva su “Papá Fresita” con un toque de Navidad a Orlando

Optimista y llevando un mensaje familiar, para que su público de todas las edades sonría, el comediante puertorriqueño Josué Torres Suau, conocido como Josué Comedy, se presentará este sábado 1 de noviembre y el domingo, 2, en el Rosen Event Center, de Orlando, Florida.

Josué Comedy, como se conoce en el mundo del espectáculo, desbordaba optimismo, agradecimiento y alegría en su conversación telefónica con El Nuevo Día, mientras hablaba de su presentación en esta ciudad.

A Orlando vuelve tras su extraordinario éxito en la isla, donde fue el primer comediante que tuvo un lleno total en un “stand-up comedy” familiar en el Coliseo José Miguel Agrelot. “Ser el primero en llenar el Choliseo haciendo comedia familiar, me llena de orgullo”, dijo.

Tras eso, tuvo presentaciones igual de exitosas en el Coca-Cola Music Hall y en su gira alrededor de la isla. Con las presentaciones de este fin de semana en Orlando, donde se ha presentado anteriormente a casa llena, y una próxima en Jacksonville, el 22 de noviembre, también en Florida, culmina la gira que también lo llevó por un año a ciudades de Estados Unidos, en la que contó igualmente con el apoyo total del público.

Josué, nacido en Lares, cree que la vena cómica la heredó de su madre. “Aunque mami es muy tímida y nunca se pararía en un escenario, es la persona más ocurrente y cómica que se puedan imaginar. Creo que de ella tengo esta manera de contar historias, además de que somos ‘Suau’ por parte de la familia de ella, donde hay gran talento artístico”, dijo el artista de 41 años, residente en Tampa, Florida, desde el 2019. Aunque inició haciendo “algo de teatro”, gracias a su hermano, luego trabajó en televisión en programas como los de Susa y Epifanio, aunque dice que antes de consolidarse como artista por completo, desde el 2012, hizo todo tipo de trabajo, incluyendo ser asistente de vuelo.

Su espectáculo en Orlando tendrá la misma dinámica y el mismo tema que le caracteriza: “Yo cuento historias cotidianas con las que todos nos ponemos identificar, como del tipo de crianza y diferencia a cómo se hacía antes y cómo se hace ahora. Y también cosas que me pasan a mí, que soy un “papá fresita”, es decir, nada de arreglar autos, pintar casas y otras “deficiencias” que tengo y que noto cuando mi esposa me pide ayuda en el hogar. Me río de mí mismo, y otros se contagian con la risa porque se identifican”.

Eso hace la comedia de Josué distinta. No escuchará malas palabras, chistes de doble sentido, de problemas económicos o políticos. “No critico a quien lo hace, pero mi misión como comediante es hacer reír sin nada de esos temas. Soy una persona de fé, con unas profundas convicciones y apelo a la familia, creo fielmente que es lo primero, además de Dios, y mi llamado a este tipo de trabajo y temas, lo tuve claro desde hace años. Agradezco a la vida que he podido hacer este tipo de comedia, y que ha gustado tanto al público que me sigue. Me encanta cuando veo abuelitos con sus nietos o padres, con sus hijos entre el público, y saber que hacía falta un tipo de comedia así”, dijo el artista.

En esta ocasión y por la cercanía de la Navidad, su espectáculo tiene un elemento temático y especial. Es un “Soy un papá fresita, Christmas Edition”, que además contará con la participación de Ivelissa Ríos, actriz puertorriqueña y creadora de contenido de “Ivelissa Riendo y Comiendo”, quien reside en Orlando.