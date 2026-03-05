Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Savannah Guthrie acude al programa "Today" por primera vez desde la desaparición de su madre

Nancy Guthrie fue vista por última vez en su casa de las afueras de Tucson el 31 de enero

5 de marzo de 2026 - 1:59 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Savannah Guthrie visita el programa Today en la Rockefeller Plaza de Nueva York el jueves 5 de marzo de 2026. (Charles Sykes)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nueva York- Savannah Guthrie hizo una aparición fuera de cámara el jueves en los estudios del programa “Today” de la NBC para agradecer a sus colegas por su apoyo desde que su madre Nancy desapareció de su casa en Arizona hace un mes.

RELACIONADAS

El programa “Today” dijo que Guthrie, copresentadora durante mucho tiempo del informativo matinal, planea volver a las ondas en algún momento, pero “sigue centrada ahora mismo en apoyar a su familia y trabajar para ayudar a traer a Nancy a casa.”

Nancy Guthrie fue vista por última vez en su casa de las afueras de Tucson el 31 de enero y se denunció su desaparición al día siguiente. Las autoridades creen que la anciana de 84 años fue secuestrada, raptada o llevada contra su voluntad.

La familia Guthrie ha ofrecido una recompensa de $1 millón por información que conduzca a la recuperación de su madre, pero ha sido difícil conseguir información sólida sobre el caso.

Tags
Breaking NewsSavannah GuthrieSecuestros
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 5 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: