Savannah Guthrie acude al programa "Today" por primera vez desde la desaparición de su madre

Nueva York- Savannah Guthrie hizo una aparición fuera de cámara el jueves en los estudios del programa “Today” de la NBC para agradecer a sus colegas por su apoyo desde que su madre Nancy desapareció de su casa en Arizona hace un mes.

El programa “Today” dijo que Guthrie, copresentadora durante mucho tiempo del informativo matinal, planea volver a las ondas en algún momento, pero “sigue centrada ahora mismo en apoyar a su familia y trabajar para ayudar a traer a Nancy a casa.”

Nancy Guthrie fue vista por última vez en su casa de las afueras de Tucson el 31 de enero y se denunció su desaparición al día siguiente. Las autoridades creen que la anciana de 84 años fue secuestrada, raptada o llevada contra su voluntad.