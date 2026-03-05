Savannah Guthrie acude al programa "Today" por primera vez desde la desaparición de su madre
Nancy Guthrie fue vista por última vez en su casa de las afueras de Tucson el 31 de enero
5 de marzo de 2026 - 1:59 PM
Nueva York- Savannah Guthrie hizo una aparición fuera de cámara el jueves en los estudios del programa “Today” de la NBC para agradecer a sus colegas por su apoyo desde que su madre Nancy desapareció de su casa en Arizona hace un mes.
El programa “Today” dijo que Guthrie, copresentadora durante mucho tiempo del informativo matinal, planea volver a las ondas en algún momento, pero “sigue centrada ahora mismo en apoyar a su familia y trabajar para ayudar a traer a Nancy a casa.”
Nancy Guthrie fue vista por última vez en su casa de las afueras de Tucson el 31 de enero y se denunció su desaparición al día siguiente. Las autoridades creen que la anciana de 84 años fue secuestrada, raptada o llevada contra su voluntad.
La familia Guthrie ha ofrecido una recompensa de $1 millón por información que conduzca a la recuperación de su madre, pero ha sido difícil conseguir información sólida sobre el caso.
