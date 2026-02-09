“Estamos en una hora de desesperación”: Savannah Guthrie pide ayuda mientras se acerca fecha límite para el rescate de su madre

La familia de Savannah Guthrie se encuentra “en una hora de desesperación” en la búsqueda de su madre desaparecida, dijo la presentadora del programa “Today” en un video publicado el lunes antes de una fecha límite de rescate inminente aparentemente fijada por los secuestradores de Nancy Guthrie.

Savannah Guthrie no mencionó el plazo en el video, diciendo que su familia todavía cree que su madre de 84 años está ahí fuera y escuchando las oraciones de todos.

“Se la llevaron y no sabemos dónde, y necesitamos tu ayuda”, dijo Guthrie en el vídeo publicado en Instagram que instó a la gente en todo el país a estar atenta. “No importa dónde estés, incluso si estás lejos de Tucson, si ves algo, si escuchas algo”.

“Estamos en un momento de desesperación”, afirmó.

La misteriosa desaparición y búsqueda ha fascinado a todo Estados Unidos, desde el presidente Donald Trump, que habló con Savannah Guthrie la semana pasada, hasta los detectives en línea que han inundado las redes sociales con pistas, teorías y rumores.

Varios medios de comunicación han recibido supuestas cartas de rescate durante la semana pasada. Al menos en una de ellas se pedía dinero y se fijaban plazos para recibirlo. El primer plazo venció el pasado jueves, pero se fijó un segundo para el lunes por la noche.

Las fuerzas del orden declinaron afirmar que las cartas fueran creíbles, pero dijeron que todas las pistas se estaban investigando seriamente.

Las autoridades dicen que tienen crecientes preocupaciones sobre la salud de Nancy Guthrie porque ella necesita medicación diaria. Se dice que tiene un marcapasos y se ha ocupado de la presión arterial alta y problemas del corazón, de acuerdo con el audio despachador del sheriff en broadcastify.com.

Los investigadores regresaron al barrio de Nancy Guthrie en Arizona varias veces durante el fin de semana, antes de que venciera el plazo fijado el lunes por la noche por sus presuntos secuestradores, que enviaron notas de rescate exigiendo dinero por su devolución.

Savannah Guthrie dijo el fin de semana que la familia estaba dispuesta a pagar por el regreso de su madre.

“Ahora les rogamos que nos devuelvan a nuestra madre para que podamos celebrarlo con ella”, dijo en un vídeo publicado el sábado. “Sólo así tendremos paz. Es muy valiosa para nosotros y pagaremos”.

Las autoridades creen que Nancy Guthrie fue secuestrada contra su voluntad en su casa de las afueras de Tucson. Fue vista allí por última vez el 31 de enero y se denunció su desaparición al día siguiente tras no asistir a los servicios religiosos. Según Chris Nanos, sheriff del condado de Pima, las pruebas de ADN mostraron que la sangre encontrada en el entrada de la casa de Guthrie coincidía con la de la mujer y que la cámara del timbre de su puerta había sido desconectada en la madrugada del domingo.

El lunes, en el exterior de la vivienda, los vecinos pasaban caminando, mientras un agente del sheriff del condado permanecía apostado delante.

Detectives y agentes llevaron a cabo trabajos de seguimiento en múltiples lugares durante el fin de semana como parte de la investigación, dijo el domingo el Departamento del Sheriff del Condado de Pima. “Los investigadores no han identificado a ningún sospechoso, persona de interés o vehículo relacionado con este caso”, dijo el departamento.