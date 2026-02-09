Opinión
Estados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

El plazo de entrega de rescate de Nancy Guthrie se acerca y la búsqueda entra en su segunda semana

Las autoridades investigan el aparente secuestro de la madre de Savannah Guthrie, presentadora del programa “Today”

9 de febrero de 2026 - 12:04 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Velas encendidas junto a un cartel de los vecinos apoyando a la familia Guthrie fuera de la casa de Nancy Guthrie en la madrugada del domingo 8 de febrero de 2026 en Tucson, Arizona (AP Photo/Ty ONeil) (Ty ONeil)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Tucson, Arizona - Las autoridades que investigan el aparente secuestro de Nancy Guthrie regresaron a su vecindario de Arizona varias veces durante el fin de semana, antes de la fecha límite del lunes por la noche fijada por sus supuestos secuestradores que enviaron notas de rescate exigiendo dinero por su devolución.

RELACIONADAS

La investigación sobre lo ocurrido a la madre de la presentadora del programa “Today”, Savannah Guthrie, ha entrado en su segunda semana sin que se sepa aún si la mujer, de 84 años, sigue con vida.

Savannah Guthrie dijo el fin de semana que la familia estaba dispuesta a pagar por el regreso de su madre.

“Ahora les rogamos que nos devuelvan a nuestra madre para que podamos celebrarlo con ella”, dijo en un vídeo publicado el sábado. “Sólo así tendremos paz. Es muy valiosa para nosotros y pagaremos”.

La misteriosa desaparición y búsqueda ha fascinado a todo Estados Unidos, desde el Presidente Donald Trump, que habló con Samantha Guthrie la semana pasada, hasta los detectives en línea que han inundado las redes sociales con pistas, teorías y rumores.

El lunes, en el exterior de la casa de Nancy Guthrie, los vecinos pasaban haciendo footing y caminando mientras un ayudante del sheriff del condado permanecía apostado delante.

Detectives y agentes llevaron a cabo trabajos de seguimiento en múltiples lugares durante el fin de semana como parte de la investigación, dijo el domingo el Departamento del Sheriff del Condado de Pima. “Los investigadores no han identificado a ningún sospechoso, persona de interés o vehículo relacionado con este caso”, dijo el departamento.

Los investigadores creen que Nancy Guthrie fue secuestrada contra su voluntad en su casa de las afueras de Tucson. Fue vista por última vez el 31 de enero y se denunció su desaparición al día siguiente tras no asistir a los servicios religiosos.

Las pruebas de ADN mostraron que la sangre del porche delantero de Guthrie coincidía con ella, según ha declarado el sheriff del condado de Pima, Chris Nanos.

Varios medios de comunicación han recibido supuestas cartas de rescate durante la semana pasada. Al menos en una de ellas se pedía dinero y se fijaban plazos para recibirlo. El primer plazo venció el pasado jueves, pero se fijó un segundo para el lunes.

Las fuerzas del orden declinaron afirmar que las cartas fueran creíbles, pero dijeron que todas las pistas se estaban investigando seriamente.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Arizona Estados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
