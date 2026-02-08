“Pagaremos”: desesperada súplica de Savannah Guthrie en video a los posibles secuestradores de su madre

Tucson, Arizona - Savannah Guthrie dijo el sábado a los posibles secuestradores de su madre, Nancy Guthrie, que la familia está dispuesta a pagar para que regrese sana y salva, ya que la frenética búsqueda de la residente de Arizona de 84 años ha entrado en su séptimo día.

“Hemos recibido su mensaje y lo entendemos. Ahora te rogamos que nos devuelvas a nuestra madre para que podamos celebrarlo con ella”, dijo en un vídeo publicado en las redes sociales, flanqueada por sus hermanos. “Solo así tendremos paz. Esto es muy valioso para nosotros y pagaremos”.

La presentadora del programa “Today” se refería a un mensaje que se envió a la cadena de televisión KOLD, con sede en Tucson, el viernes por la tarde, según Kevin Smith, portavoz de la oficina del FBI en Phoenix.

KOLD dijo que recibió un correo electrónico relacionado con el caso Guthrie en las redes sociales ese día, pero se negó a compartir detalles específicos sobre su contenido mientras el FBI llevaba a cabo su revisión.

La emisora fue uno de los múltiples medios de prensa que recibieron supuestas cartas de rescate durante la semana. Al menos en una de ellas se pedía una cantidad de dinero y se establecían como fechas límite el jueves por la noche y el lunes por la tarde.

En una rueda de prensa celebrada el jueves, las fuerzas del orden se negaron a afirmar que las cartas fueran creíbles, pero dijeron que todas las pistas se estaban investigando seriamente. También dijeron que una de las cartas hacía referencia al reloj Apple de Nancy Guthrie y a una característica específica de su propiedad.

El vídeo difundido el sábado era el tercero de esta semana en el que se suplicaba a los posibles secuestradores.

No se han identificado sospechosos

Los investigadores creen que Nancy Guthrie fue sacada contra su voluntad de su casa en las afueras de Tucson el pasado fin de semana. Las pruebas de ADN mostraron que la sangre encontrada en el porche delantero de Guthrie coincidía con la de ella, según ha declarado el sheriff del condado de Pima, Chris Nanos. Las autoridades no han identificado a ningún sospechoso ni han descartado a nadie.

El sheriff dijo el viernes que se sintió frustrado porque una cámara de la casa de Nancy Guthrie no pudo captar imágenes de nadie el día que desapareció.

Los investigadores han descubierto que la cámara del timbre de la casa se desconectó a primera hora del domingo y que los datos del software registraron movimiento en la vivienda minutos después. Pero Nancy Guthrie no tenía una suscripción activa, por lo que no se pudo recuperar ninguna de las imágenes.

“Es preocupante, en realidad es casi decepcionante, porque uno tiene puestas sus esperanzas”, declaró Nanos a The Associated Press en una entrevista. “Bien, tienen una imagen. Bueno, la tenemos, pero no la tenemos’”.

El presidente Donald Trump, hablando en el Air Force One el viernes, dijo que la investigación iba “muy bien”.

“Tenemos algunas pistas que creo que son muy fuertes”, dijo Trump, mientras se dirigía a su finca de Florida. “Tenemos algunas cosas que pueden salir a la luz razonablemente pronto”.

Los investigadores vuelven a escena

El viernes volvieron al barrio de Nancy Guthrie.

El departamento del sheriff publicó en las redes sociales que el acceso estaba restringido a la carretera frente a la casa para dar espacio a los investigadores. A los periodistas que se encontraban allí se les pidió que se desplazaran.

La Catalina Foothills Association, un grupo vecinal, comunicó a los residentes en una carta que las autoridades reanudaban inmediatamente las búsquedas en la zona.

“Sé que todos estamos unidos en nuestra incredulidad y tristeza colectivas y agradecemos enormemente su disposición a hablar con las fuerzas del orden, compartir las imágenes de las cámaras y permitir el registro de sus propiedades”, afirma el presidente de la asociación en la carta.

El sheriff dijo el jueves que los investigadores no han renunciado a intentar recuperar las grabaciones de las cámaras.

“Ojalá la tecnología fuera tan fácil como creemos, que aquí hay una foto y aquí está el malo. Pero no lo es”, declaró Nanos a AP. “Hay piezas de información que nos llegan de estos grupos tecnológicos que dicen ‘esto es lo que tenemos y no podemos conseguir más’”.

El sheriff también dijo que no tenía nueva información sobre la nota a la estación de televisión u otras supuestas cartas de rescate enviadas a algunos medios de comunicación, diciendo que el FBI está manejando ese lado de la investigación.

Mientras tanto, la preocupación por el estado de salud de Nancy Guthrie ha crecido, porque las autoridades dicen que necesita medicamentos diarios vitales. Ella se dice que tiene un marcapasos y han tratado con la presión arterial alta y problemas del corazón, de acuerdo con el audio despachador del sheriff en broadcastify.com.

“Sus condiciones, imagino, empeoran día a día”, dijo Nanos. “Necesita medicación. Y no tengo forma de saber si le están haciendo llegar esa medicación”.

El secuestro ha captado la atención de los estadounidenses, incluido Trump, quien dijo que estaba dando instrucciones a las autoridades federales para que ayuden a investigar.

