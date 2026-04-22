Fallece adulto mayor atropellado en caso de “hit and run” en Bayamón

Un hombre de 73 años falleció luego de ser atropellado este miércoles por un conductor que aparentemente abandonó la escena, en Bayamón, informó la Policía.

La Oficina de Prensa de la Comandancia de la Policía para la región de Bayamón informó del deceso a eso del mediodía, pero el alegado “hit and run” fue reportado a eso de las 9:40 a.m., en el kilómetro 0.9 de la PR-861, frente al residencial José C. Barbosa y el garaje Mobil en Bayamón.

En un comunicado de prensa, la Uniformada indicó que el peatón es un “adulto mayor”, pero no lo identificó ni ofreció detalles adicionales.

Sí señaló que “resultó con heridas de gravedad al ser atropellado” y que había sido trasladado al Centro Médico de Río Piedras.

Mientras, el Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón solicitó ayuda de la ciudadanía para “dar con la localización del conductor de una guagua ‘pick up’, color oscuro, involucrado en el choque”.

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