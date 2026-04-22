Fallece adulto mayor atropellado en caso de “hit and run” en Bayamón
La Policía solicitó ayuda para dar con el conductor, que transitaba en una “una guagua ‘pick up’ color oscuro”
22 de abril de 2026 - 11:13 AM
22 de abril de 2026 - 11:13 AM
Un hombre de 73 años falleció luego de ser atropellado este miércoles por un conductor que aparentemente abandonó la escena, en Bayamón, informó la Policía.
La Oficina de Prensa de la Comandancia de la Policía para la región de Bayamón informó del deceso a eso del mediodía, pero el alegado “hit and run” fue reportado a eso de las 9:40 a.m., en el kilómetro 0.9 de la PR-861, frente al residencial José C. Barbosa y el garaje Mobil en Bayamón.
En un comunicado de prensa, la Uniformada indicó que el peatón es un “adulto mayor”, pero no lo identificó ni ofreció detalles adicionales.
Sí señaló que “resultó con heridas de gravedad al ser atropellado” y que había sido trasladado al Centro Médico de Río Piedras.
Mientras, el Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón solicitó ayuda de la ciudadanía para “dar con la localización del conductor de una guagua ‘pick up’, color oscuro, involucrado en el choque”.
“Si alguien tiene información que pueda dar con su localización puede comunicarse a la Comandancia de Bayamón marcando el 787-269-2424, extensión 1552, o la Línea Confidencial de la Policía de Puerto Rico al 787-343-2020″, afirmó. “Su llamada será tratada bajo estricta confidencialidad”.
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