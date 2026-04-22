Frente a una gallera: muere un joven de 19 años en accidente de tránsito en Ceiba

Un hombre falleció en un accidente de tránsito en la mañana de hoy, miércoles, en Ceiba, informó la Policía.

Los hechos fueron reportados poco después de las 7:30 de la mañana, en la carretera PR-3, frente a una gallera.

Según la Policía, “de la investigación realizada se establece que mientras un joven de 19 años conducía” un auto Hyundai Elantra blanco rebasó “a varios vehículos a una velocidad la cual no le permitió ejercer el control y dominio del volante”.

Agregó que esas circunstancias dieron “lugar a que por tal descuido y negligencia impactara con la parte delantera izquierda del vehículo a un poste de concreto”.

“Debido al impacto el conductor resultó con heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte en el acto”, mientras que otro joven de 19 años que lo acompañaba “resultó con heridas de carácter leve y transportado” a un hospital del área, añadió la Uniformada.