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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Frente a una gallera: muere un joven de 19 años en accidente de tránsito en Ceiba

La Policía informó que otro adolescente también resultó herido

22 de abril de 2026 - 8:02 AM

Updated At

Actualizado el 22 de abril de 2026 - 8:59 AM

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Los hechos fueron reportados a eso de las 7:05 de la mañana, en la carretera PR-3, frente a una gallera, en Ceiba. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre falleció en un accidente de tránsito en la mañana de hoy, miércoles, en Ceiba, informó la Policía.

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Los hechos fueron reportados poco después de las 7:30 de la mañana, en la carretera PR-3, frente a una gallera.

Según la Policía, “de la investigación realizada se establece que mientras un joven de 19 años conducía” un auto Hyundai Elantra blanco rebasó “a varios vehículos a una velocidad la cual no le permitió ejercer el control y dominio del volante”.

Agregó que esas circunstancias dieron “lugar a que por tal descuido y negligencia impactara con la parte delantera izquierda del vehículo a un poste de concreto”.

“Debido al impacto el conductor resultó con heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte en el acto”, mientras que otro joven de 19 años que lo acompañaba “resultó con heridas de carácter leve y transportado” a un hospital del área, añadió la Uniformada.

Hasta este martes, la Policía había reportado 64 muertes en accidentes de tránsito en lo que va de este año, 19 menos que los 83 registrados a la misma fecha en el 2025.

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Policía de Puerto RicoBreaking NewsAccidentes de TránsitoCeiba
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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