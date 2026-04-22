Imputan a supervisor por el asesinato de un empleado de ornato en Ponce

El Tribunal de Ponce encontró causa en la noche del martes para el arresto de un hombre por el asesinato de otro que supervisaba durante trabajos de mantenimiento en Ponce.

Los hechos fueron reportados a eso de las 6:57 de la mañana del pasado 17 de abril, en la carretera PR-502, cerca del cementerio La Piedad.

El imputado fue identificado por la Policía como Jean Pablo Torres Maldonado, de 26 años y residente de Ponce.

De acuerdo con la investigación, tras una llamada de alerta, agentes de la Policía llegaron a la escena y encontraron sobre el pavimento el cuerpo baleado de un hombre identificado como Héctor Iván Olivera Berengel, de 33 años y residente de Ponce.

Según la Uniformada, el occiso “se encontraba con un grupo de trabajo de una compañía privada de ornato”.

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Los cargos alegan que “el imputado (Torres Maldonado) utilizado un arma de fuego le realizó varios disparos causándole la muerte en el acto” a Olivera Berengel.

Relacionado a estos hechos, los investigadores ocuparon una pistola Smith & Weson calibre .40, modelo SW40VE, serie DYL-7116 y 13 municiones.

De la pesquisa se desprende que, supuestamente, Torres Maldonado se desempeñaba en el momento como supervisor de Olivera Berengel en una compañía subcontratada por el Municipio de Ponce para labores de mantenimiento.

El caso fue investigado por el agente Héctor Cappas Mateo, bajo la supervisión del sargento José García Rivas, junto con la fiscal Sharleen Rosa De Jesús, quien instruyó radicar cargos por asesinato en primer grado, así como por violaciones a varios artículos del Código Penal y de la Ley de Armas.

Tras evaluar la prueba, la juez Sostycelie Galarza Quiñones determinó causa contra Torres Maldonado y le fijó una fianza global de $470,000.