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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Imputan a supervisor por el asesinato de un empleado de ornato en Ponce

Una jueza encontró causa para el arresto de Jean Pablo Torres Maldonado y le fijó una fianza de $470,000

22 de abril de 2026 - 8:48 AM

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La vista preliminar fue pautada para el 5 de mayo. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El Tribunal de Ponce encontró causa en la noche del martes para el arresto de un hombre por el asesinato de otro que supervisaba durante trabajos de mantenimiento en Ponce.

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Los hechos fueron reportados a eso de las 6:57 de la mañana del pasado 17 de abril, en la carretera PR-502, cerca del cementerio La Piedad.

El imputado fue identificado por la Policía como Jean Pablo Torres Maldonado, de 26 años y residente de Ponce.

De acuerdo con la investigación, tras una llamada de alerta, agentes de la Policía llegaron a la escena y encontraron sobre el pavimento el cuerpo baleado de un hombre identificado como Héctor Iván Olivera Berengel, de 33 años y residente de Ponce.

Según la Uniformada, el occiso “se encontraba con un grupo de trabajo de una compañía privada de ornato”.

Los cargos alegan que “el imputado (Torres Maldonado) utilizado un arma de fuego le realizó varios disparos causándole la muerte en el acto” a Olivera Berengel.

Relacionado a estos hechos, los investigadores ocuparon una pistola Smith & Weson calibre .40, modelo SW40VE, serie DYL-7116 y 13 municiones.

De la pesquisa se desprende que, supuestamente, Torres Maldonado se desempeñaba en el momento como supervisor de Olivera Berengel en una compañía subcontratada por el Municipio de Ponce para labores de mantenimiento.

El caso fue investigado por el agente Héctor Cappas Mateo, bajo la supervisión del sargento José García Rivas, junto con la fiscal Sharleen Rosa De Jesús, quien instruyó radicar cargos por asesinato en primer grado, así como por violaciones a varios artículos del Código Penal y de la Ley de Armas.

Tras evaluar la prueba, la juez Sostycelie Galarza Quiñones determinó causa contra Torres Maldonado y le fijó una fianza global de $470,000.

Al no prestarla, fue ingresado a prisión hasta la vista preliminar, pautada para comenzar el próximo 5 de mayo.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoPonceTribunal de PonceAsesinatos
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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