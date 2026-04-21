Causa para arresto contra sujeto imputado por un asesinato en el sector Ojo de Agua en Vega Alta

La jueza Miriam Stefan Acta, del Tribunal de Bayamón, encontró causa para arresto, en la tarde de este martes, contra un hombre imputado de asesinar a José A. Rivera Quintero, de 25 años y residente de Vega Alta, en hechos ocurridos en el sector Ojo de Agua de ese municipio, en abril pasado, informó el Departamento de Justicia.

Chayanne Samo Rivera, de 31 años, enfrenta cuatro cargos: uno por asesinato en primer grado, uno por disparar en un lugar público, otro por la portación y/o posesión de un arma de fuego sin licencia y uno por apuntar y/o disparar un arma de fuego. El fiscal Orlandy Cabrera formuló los cargos.

Stefan Acta le impuso una fianza de $1 millón ($250,000 por cada cargo) que no prestó, por lo que permanecerá en el Complejo Correccional de Bayamón. La vista preliminar se celebrará el 14 de mayo.

Según la investigación realizada por la agente Yomaira Rodríguez, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja, el día de los hechos, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 a las 12:09 de la madrugada del 10 de abril pasado, alertó a los uniformados sobre una persona herida de bala que había llegado al Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT), Wilma Vázquez, en Vega Alta.

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Chayanne Samo Rivera, de 31 años, enfrenta cuatro cargos: uno por asesinato en primer grado, uno por disparar en un lugar público, otro por la portación y posesión de un arma de fuego sin licencia y uno por apuntar o disparar arma de fuego,, de 31 años, enfrenta cuatro cargos: uno por asesinato en primer grado, uno por disparar en un lugar público, otro por la portación y posesión de un arma de fuego sin licencia y uno por apuntar o disparar arma de fuego. (Suministrada)

Al llegar los agentes al CDT, se les informó que la víctima falleció a las 12:23 a.m. mientras recibía asistencia médica por los impactos de bala recibidos en diferentes partes de su cuerpo.

El occiso contaba con expediente criminal por violencia doméstica.