Identifican a hombre cuyo cuerpo fue encontrado en un vehículo en Vega Alta

El hombre cuyo cuerpo fue localizado en el interior de un vehículo en el barrio Sabana Hoyo de Vega Alta (carretera 690) fue identificado por la Policía como Edwin Mena Vélez, de 36 años.

La Uniformada indicó, en declaraciones escritas, que Mena Vélez poseía expediente por al menos un caso de violencia doméstica.

El asesinato de Mena Vélez ocurrió el 19 de febrero, cuando una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre un presunto accidente de tránsito en el lugar.

Sin embargo, los agentes que acudieron a la escena encontraron que Mena Vélez, cuyo cuerpo fue encontrado en el interior de un Toyota Corolla blanco, falleció tras recibir múltiples impactos de proyectil de bala.