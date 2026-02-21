Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Identifican a hombre cuyo cuerpo fue encontrado en un vehículo en Vega Alta

Según la Policía, Edwin Mena Vélez, de 36 años, poseía expediente por violencia doméstica

21 de febrero de 2026 - 3:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Diariamente, se expiden unos 2,000 certificados en el Cuartel General.
Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, en coordinación con el fiscal de turno, investigan los hechos.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

El hombre cuyo cuerpo fue localizado en el interior de un vehículo en el barrio Sabana Hoyo de Vega Alta (carretera 690) fue identificado por la Policía como Edwin Mena Vélez, de 36 años.

RELACIONADAS

La Uniformada indicó, en declaraciones escritas, que Mena Vélez poseía expediente por al menos un caso de violencia doméstica.

El asesinato de Mena Vélez ocurrió el 19 de febrero, cuando una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre un presunto accidente de tránsito en el lugar.

Sin embargo, los agentes que acudieron a la escena encontraron que Mena Vélez, cuyo cuerpo fue encontrado en el interior de un Toyota Corolla blanco, falleció tras recibir múltiples impactos de proyectil de bala.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón están a cargo de la pesquisa junto con la Fiscalía de Bayamón.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoVega AltaAsesinatos
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 21 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: