Identifican cuerpo de hombre encontrado dentro de un vehículo en Santurce
El occiso fue encontrado con múltiples impactos de bala dentro de un vehículo cerca de San Juan Park
21 de febrero de 2026 - 8:00 PM
El hombre asesinado y cuyo cuerpo fue encontrado el pasado miércoles dentro de un vehículo en la calle Los Ángeles, cerca del complejo de vivienda San Juan Park, en Santurce, fue identificado por las autoridades como Víctor García Navarro, informó la Policía.
El occiso, de 52 años y residente en el complejo de vivienda pública Las Margaritas, en el sector Barrio Obrero de San Juan, fue encontrado con varios impactos de bala dentro de un vehículo marca Kia Optima EX color blanco de 2014, con tablilla III-779.
De acuerdo con un informe preliminar, agentes de la Policía llegaron al lugar tras ser alertados a eso de las 6:47 a.m.
Al momento del hallazgo, el cadáver vestía camisa gris, pantalón sudadera con franjas rojas y blancas, bóxer largo azul y había sido descrito como tez blanca, ojos color marrón, 5 pies y 6 pulgadas de estatura, aproximadamente 170 libras de peso, entre 50 a 60 años, pelo canoso, barba y bigote.
La Policía indicó que García Navarro no tenía expediente criminal y no se descarta ningún ángulo en la investigación.
El agente José Flores, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, bajo la supervisión de la teniente Idamaris Morales y el sargento Martín Ríos, se hizo cargo de la investigación junto a la fiscal Naomi Ruiz.
