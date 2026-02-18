Investigan el asesinato de un hombre en Santurce

Un hombre fue asesinado y el cuerpo fue encontrado dentro de un auto este miércoles en San Juan, informó la Policía.

De acuerdo a un informe preliminar, agentes de la Policía llegaron a la marginal Los Ángeles, cerca de San Juan Park, en Santurce, tras ser alertados a eso de las 6:47 a.m.

Los policías “encontraron el cuerpo baleado de un hombre en el interior de un vehículo Kia”, precisó el informe.

El occiso, de inmediato, no había sido identificado.