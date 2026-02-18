Investigan el asesinato de un hombre en Santurce
El cuerpo fue encontrado con heridas de bala dentro de un auto
18 de febrero de 2026 - 7:28 AM
Un hombre fue asesinado y el cuerpo fue encontrado dentro de un auto este miércoles en San Juan, informó la Policía.
De acuerdo a un informe preliminar, agentes de la Policía llegaron a la marginal Los Ángeles, cerca de San Juan Park, en Santurce, tras ser alertados a eso de las 6:47 a.m.
Los policías “encontraron el cuerpo baleado de un hombre en el interior de un vehículo Kia”, precisó el informe.
El occiso, de inmediato, no había sido identificado.
Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan y el fiscal de turno se movilizarían a la escena para la investigación correspondiente.
