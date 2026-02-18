Hallan un cuerpo baleado dentro de un auto en Yauco
El hallazgo se reportó en la PR-359, en el barrio Cambalache
18 de febrero de 2026 - 6:21 AM
Una persona fue asesinada a balazos y el cuerpo fue encontrado dentro de un auto en Yauco, informó la Policía.
Las autoridades señalaron que una llamada a través de Sistema de Emergencias 9-1-1, a eso de las 4:26 a.m. de este miércoles, alertó sobre una situación sospechosa en la PR-359, en la entrada del barrio Cambalache.
Los agentes que llegaron a la escena encontraron el cuerpo con varios impactos de bala dentro de un auto marca Toyota.
La persona, al momento de esta publicación, no ha sido identificada.
El fiscal de turno y agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce están a cargo de la pesquisa.
