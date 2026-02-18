Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hallan un cuerpo baleado dentro de un auto en Yauco

El hallazgo se reportó en la PR-359, en el barrio Cambalache

18 de febrero de 2026 - 6:21 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los agentes que llegaron a la escena encontraron el cuerpo con varios impactos de bala dentro de un auto marca Toyota. (Alex Figueroa Cancel)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

Una persona fue asesinada a balazos y el cuerpo fue encontrado dentro de un auto en Yauco, informó la Policía.

RELACIONADAS

Las autoridades señalaron que una llamada a través de Sistema de Emergencias 9-1-1, a eso de las 4:26 a.m. de este miércoles, alertó sobre una situación sospechosa en la PR-359, en la entrada del barrio Cambalache.

Los agentes que llegaron a la escena encontraron el cuerpo con varios impactos de bala dentro de un auto marca Toyota.

La persona, al momento de esta publicación, no ha sido identificada.

El fiscal de turno y agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce están a cargo de la pesquisa.

Tags
YaucoAsesinatosPolicía de Puerto RicoBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Keila López Alicea
Keila López AliceaArrow Icon
Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 18 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: