Investigan un “hit and run” en Santurce

Un peatón falleció esta madrugada al ser atropellado por un conductor que no se detuvo en la escena en Santurce, informó la Policía.

El “hit and run” fue reportado a eso de las 2:15 a.m., cerca de la laguna de Condado, en el kilómetro 0.6 de la carretera PR-26, expreso Román Baldorioty de Castro, en dirección de San Juan hacia Carolina.

Según información preliminar, una llamada telefónica alertó sobre una persona tendida en el pavimento.

“Al llegar al lugar, los agentes localizaron el cuerpo de un hombre de 56 años sin signos vitales”, indicó la Uniformada en comunicado de prensa.

“Falleció a consecuencia de múltiples traumas recibidos tras haber sido arrollado por un vehículo cuyo conductor abandonó la escena”, agregó.

Personal de la Patrulla de Carreteras tomó las medidas para fines de peritaje, mientras que se identificó una cámara de seguridad que indagarán para saber si grabó el momento del choque fatal.

PUBLICIDAD

El caso quedó a cargo de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan y el fiscal Christian Román Olmedo.