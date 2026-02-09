Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Investigan un “hit and run” en Santurce

La Policía indicó que la víctima fatal es un hombre de 56 años

9 de febrero de 2026 - 6:37 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Hasta este domingo, la Policía había reportado 24 muertes en incidentes de tránsito, seis menos que los 30 registrados a la misma fecha en el 2025. (Carlos Rivera Giusti)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un peatón falleció esta madrugada al ser atropellado por un conductor que no se detuvo en la escena en Santurce, informó la Policía.

El “hit and run” fue reportado a eso de las 2:15 a.m., cerca de la laguna de Condado, en el kilómetro 0.6 de la carretera PR-26, expreso Román Baldorioty de Castro, en dirección de San Juan hacia Carolina.

Según información preliminar, una llamada telefónica alertó sobre una persona tendida en el pavimento.

“Al llegar al lugar, los agentes localizaron el cuerpo de un hombre de 56 años sin signos vitales”, indicó la Uniformada en comunicado de prensa.

“Falleció a consecuencia de múltiples traumas recibidos tras haber sido arrollado por un vehículo cuyo conductor abandonó la escena”, agregó.

Personal de la Patrulla de Carreteras tomó las medidas para fines de peritaje, mientras que se identificó una cámara de seguridad que indagarán para saber si grabó el momento del choque fatal.

El caso quedó a cargo de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan y el fiscal Christian Román Olmedo.

Hasta este domingo, la Policía había reportado 24 muertes en incidentes de tránsito, seis menos que los 30 registrados a la misma fecha en el 2025.

Tags
Hit and runPolicía de Puerto RicoBreaking NewsExpreso Román Baldorioty de CastroSanturce
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
