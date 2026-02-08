Ojo a las llamadas fraudulentas: estafan a septuagenario por más de $8,000 en Carolina
El hombre indico que se hicieron pasar por empleados de una institución bancaria
8 de febrero de 2026 - 4:39 PM
8 de febrero de 2026 - 4:39 PM
Un hombre de 72 años reportó haber sido víctima de fraude durante la tarde del sábado en Carolina luego de que entregara información personal por teléfono a un supuesto empleado bancario y, posteriormente, le extrajeran $8,396.22 de su cuenta\.
Según un informe de la Policía, el perjudicado detalló que la persona que lo contactó le solicitó el número de Seguro Social y otra información personal con el fin de cancelar unas tarjetas y evitar un supuesto fraude.
Sin embargo, el querellante se percató que, tras el contacto, hubo varias transacciones que ascendieron al monto mencionado.
El caso es investigado por el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina.
Esta semana, en un caso similar, un hombre de 81 años perdió más de $5,700 tras ser engañado mediante una llamada fraudulenta y hasta recibir la visita de supuestos empleados bancarios en su residencia en Naguabo.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: