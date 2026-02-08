Ojo a las llamadas fraudulentas: estafan a septuagenario por más de $8,000 en Carolina

Un hombre de 72 años reportó haber sido víctima de fraude durante la tarde del sábado en Carolina luego de que entregara información personal por teléfono a un supuesto empleado bancario y, posteriormente, le extrajeran $8,396.22 de su cuenta\.

Según un informe de la Policía, el perjudicado detalló que la persona que lo contactó le solicitó el número de Seguro Social y otra información personal con el fin de cancelar unas tarjetas y evitar un supuesto fraude.

Sin embargo, el querellante se percató que, tras el contacto, hubo varias transacciones que ascendieron al monto mencionado.

El caso es investigado por el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina.