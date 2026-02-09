Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Identifican a víctima de asesinato en una urbanización de Juncos

La Policía indicó que los hechos se reportaron a eso de las 2:29 p.m. del domingo

8 de febrero de 2026 - 3:12 PM

Updated At

Actualizado el 9 de febrero de 2026 - 6:51 AM

Relacionado a la escena del asesinato, otro hombre resultó herido de bala. (GFR Media)
Por

Una persona fue asesinada en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la tarde de este domingo, en Juncos.

Los hechos fueron reportados poco antes de las 2:29 p.m., en la calle Nardos de la urbanización La Ceiba, informó la Oficina de Prensa de la Comandancia de la Policía en Humacao.

De acuerdo con la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre un “herido de bala”. Posteriormente, las unidades reportaron el caso como una muerte violenta.

En la escena, se halló el cuerpo baleado de un hombre identificado como Jesiel Jampiel Carrión García, de 21 años y residente del lugar.

Hasta este sábado, la Policía había reportado 46 asesinatos en lo que va de este año; 15 menos que los 61 registrados a la misma fecha en el 2025.

AsesinatosPolicía de Puerto RicoBreaking NewsJuncos
