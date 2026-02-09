Identifican a víctima de asesinato en una urbanización de Juncos

Una persona fue asesinada en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la tarde de este domingo, en Juncos.

Los hechos fueron reportados poco antes de las 2:29 p.m., en la calle Nardos de la urbanización La Ceiba, informó la Oficina de Prensa de la Comandancia de la Policía en Humacao.

De acuerdo con la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre un “herido de bala”. Posteriormente, las unidades reportaron el caso como una muerte violenta.

En la escena, se halló el cuerpo baleado de un hombre identificado como Jesiel Jampiel Carrión García, de 21 años y residente del lugar.