Tras llamada fraudulenta y una visita: estafan a octogenario por más de $5,700 en Naguabo

Un hombre de 81 años perdió más de $5,700 tras ser engañado mediante una llamada fraudulenta y hasta recibir la visita de supuestos empleados bancarios en su residencia en Naguabo.

Según el informe preliminar, agentes adscritos al Distrito de Naguabo investigaron la querella reportada a eso de las 10:50 a.m. de ayer.

El perjudicado relató que recibió una llamada telefónica del número +44 70 7874 3795, en la que una voz masculina se hizo pasar por un teleoperador del Banco Popular.

De acuerdo con el querellante, el individuo le indicó que su cuenta bancaria se encontraba bloqueada y le solicitó información personal, así como los datos de sus tarjetas ATH.

Posteriormente, y tras realizar varios retiros de dinero sin su autorización, dos personas que el perjudicado no pudo identificar acudieron a su residencia, haciéndose pasar por empleados de la institución bancaria.

PUBLICIDAD

El hombre les entregó sus tarjetas ATH, creyendo que se trataba de personal legítimo.

Como resultado, se efectuaron retiros no autorizados por un total de $5,719, provenientes de una cuenta BSmart.