Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tras llamada fraudulenta y una visita: estafan a octogenario por más de $5,700 en Naguabo

El perjudicado relató que una voz masculina se hizo pasar por un teleoperador del Banco Popular

4 de febrero de 2026 - 11:06 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao investiga los hechos. (Shutterstock)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un hombre de 81 años perdió más de $5,700 tras ser engañado mediante una llamada fraudulenta y hasta recibir la visita de supuestos empleados bancarios en su residencia en Naguabo.

RELACIONADAS

Según el informe preliminar, agentes adscritos al Distrito de Naguabo investigaron la querella reportada a eso de las 10:50 a.m. de ayer.

El perjudicado relató que recibió una llamada telefónica del número +44 70 7874 3795, en la que una voz masculina se hizo pasar por un teleoperador del Banco Popular.

De acuerdo con el querellante, el individuo le indicó que su cuenta bancaria se encontraba bloqueada y le solicitó información personal, así como los datos de sus tarjetas ATH.

Posteriormente, y tras realizar varios retiros de dinero sin su autorización, dos personas que el perjudicado no pudo identificar acudieron a su residencia, haciéndose pasar por empleados de la institución bancaria.

El hombre les entregó sus tarjetas ATH, creyendo que se trataba de personal legítimo.

Como resultado, se efectuaron retiros no autorizados por un total de $5,719, provenientes de una cuenta BSmart.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao investiga los hechos.

Tags
Breaking NewsfraudePolicía de Puerto RicoNaguabo
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 4 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: