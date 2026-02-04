Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Robo a agente municipal: le quitan su arma de reglamento y su vehículo en Ponce

Tres individuos armados y enmascarados sorprendieron al oficial, quien se encontraba junto a otras tres personas

4 de febrero de 2026 - 8:47 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La División de Patrullas y Carreteras y la fiscal Lisette Sánchez se hicieron cargo de la pesquisa. (GFR Media)
De acuerdo con el informe, los asaltantes se apropiaron de la llave del auto del agente, en cuyo interior se encontraba todo su equipo de trabajo. (Archivo)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un agente de la Policía Municipal fue despojado de su arma de reglamento y de su vehículo durante un robo a mano armada reportado en la madrugada del miércoles, en un garaje de gasolina en Ponce.

De acuerdo con el informe de la Uniformada, el incidente ocurrió en el garaje Total que ubica en la PR-123, en la urbanización Las Delias.

El agente municipal se encontraba en el lugar junto a otras tres personas cuando fueron sorprendidos por tres individuos enmascarados, vestidos de negro, que se les acercaron a pie.

Los asaltantes, quienes estaban armados, anunciaron el robo y ordenaron a las víctimas que se lanzaran al suelo, mientras exigían las llaves de los vehículos.

Acto seguido, mediante amenaza e intimidación, uno de los individuos despojó al agente del arma de reglamento que portaba en su cintura: una pistola Glock modelo 22, calibre .40, con un abastecedor y 16 municiones.

De acuerdo con el informe, los asaltantes se apropiaron de la llave del auto del agente, en cuyo interior se encontraba todo su equipo de trabajo. También despojaron a otra de las víctimas de las llaves de su vehículo, del cual se llevaron $1,000 en efectivo.

Los carros hurtados fueron descritos como una Toyota Tacoma blanca, año 2016, con tablilla 956-951 y aros color ladrillo, y una Toyota Tacoma gris, año 2018, con tablilla 990-440 y aros color negro.

Tras cometer el delito, los asaltantes huyeron del lugar a bordo de ambos vehículos.

La querella fue referida a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, que continuará con la investigación.

ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
