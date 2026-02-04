Robo a agente municipal: le quitan su arma de reglamento y su vehículo en Ponce

Un agente de la Policía Municipal fue despojado de su arma de reglamento y de su vehículo durante un robo a mano armada reportado en la madrugada del miércoles, en un garaje de gasolina en Ponce.

De acuerdo con el informe de la Uniformada, el incidente ocurrió en el garaje Total que ubica en la PR-123, en la urbanización Las Delias.

El agente municipal se encontraba en el lugar junto a otras tres personas cuando fueron sorprendidos por tres individuos enmascarados, vestidos de negro, que se les acercaron a pie.

Los asaltantes, quienes estaban armados, anunciaron el robo y ordenaron a las víctimas que se lanzaran al suelo, mientras exigían las llaves de los vehículos.

Acto seguido, mediante amenaza e intimidación, uno de los individuos despojó al agente del arma de reglamento que portaba en su cintura: una pistola Glock modelo 22, calibre .40, con un abastecedor y 16 municiones.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el informe, los asaltantes se apropiaron de la llave del auto del agente, en cuyo interior se encontraba todo su equipo de trabajo. También despojaron a otra de las víctimas de las llaves de su vehículo, del cual se llevaron $1,000 en efectivo.

Los carros hurtados fueron descritos como una Toyota Tacoma blanca, año 2016, con tablilla 956-951 y aros color ladrillo, y una Toyota Tacoma gris, año 2018, con tablilla 990-440 y aros color negro.

Tras cometer el delito, los asaltantes huyeron del lugar a bordo de ambos vehículos.