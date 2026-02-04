Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Mujer vive momentos de horror en Santurce: la agreden brutalmente para robarle sus pertenencias

Los agresores se llevaron $140 en efectivo y una cadena de oro, confirmó la Policía

4 de febrero de 2026 - 9:18 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Carrasquillo Pargo fue identificado positivamente como el autor de un carjacking en los predios de una estación del Tren Urbano, en Bayamón; un asalto en Palo Seco y otro en la urbanización Flamboyán Gardens, durante ruedas de confrontación coordinadas por la Policía. (Archivo)
El caso es investigado por la Policía.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un violento asalto se reportó la noche del martes en la calle Del Carmen en Santurce, confirmó la Policía.

Según el informe preliminar de la Uniformada, la víctima denunció que tres hombres de nacionalidad extranjera la agredieron físicamente, lanzándola al suelo.

En consecuencia, la perjudicada resultó con heridas en su muñeca izquierda, su cadera y su rodilla izquierda.

En el atraco, los agresores se apropiaron ilegalmente de $140 y una cadena de oro, cuyo valor no fue estimado.

Tras el incidente, la víctima se trasladó a un puesto de gasolina cercano, desde donde llamó al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Al lugar llegaron paramédicos, quienes le brindaron asistencia médica a la víctima y la trasladaron a un hospital, donde fue atendida por el médico de turno.

La agente Karen Lisboa, adscrita al Precinto de San Juan, investigó de manera preliminar y refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan.

ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
