Mujer vive momentos de horror en Santurce: la agreden brutalmente para robarle sus pertenencias

Un violento asalto se reportó la noche del martes en la calle Del Carmen en Santurce, confirmó la Policía.

Según el informe preliminar de la Uniformada, la víctima denunció que tres hombres de nacionalidad extranjera la agredieron físicamente, lanzándola al suelo.

En consecuencia, la perjudicada resultó con heridas en su muñeca izquierda, su cadera y su rodilla izquierda.

En el atraco, los agresores se apropiaron ilegalmente de $140 y una cadena de oro, cuyo valor no fue estimado.

Tras el incidente, la víctima se trasladó a un puesto de gasolina cercano, desde donde llamó al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Al lugar llegaron paramédicos, quienes le brindaron asistencia médica a la víctima y la trasladaron a un hospital, donde fue atendida por el médico de turno.