Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Al menos dos muertos tras descarrilarse un tranvía en Italia

Más de dos docenas de personas resultaron heridas en el incidente

27 de febrero de 2026 - 3:43 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Rescatistas trabajan en el lugar del descarrilamiento de un tranvía en el centro de Milán, Italia. (Stefano Porta)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un tranvía se descarriló el viernes y se estrelló contra un edificio en el corazón de Milán, lo que dejó dos muertos y más de dos docenas de heridos, informaron las autoridades.

El incidente, ocurrido a lo largo de la céntrica avenida Vittorio Veneto, se produjo cuando la capital empresarial de Italia acoge sus desfiles de moda de temporada y se encuentra en el periodo intermedio entre la organización de los Juegos Olímpicos de Invierno y los Juegos Paralímpicos.

El tranvía número 9 recorre el corazón de la capital financiera de Italia. Se suponía que debía continuar en línea recta por Vittorio Veneto y circulaba a gran velocidad. Pero de pronto se desvió en un cambio de vía que utiliza otra línea de tranvía y se salió de su recorrido habitual, según el video del choque difundido por Sky TG24.

El video muestra que el tranvía estuvo a punto de volcarse de costado al tomar la curva antes de detenerse bruscamente al impactar contra un edificio.

El alcalde de Milán, Beppe Sala, sugirió que la causa fue un error humano, al señalar que, al parecer, el conductor no cambió las vías para que el tranvía siguiera recto. Sala describió al conductor como un empleado con experiencia que llevaba apenas una hora en su turno. Pero indicó que se había saltado una parada previa antes que ocurriera el choque, y que será interrogado en el hospital, donde recibe tratamiento por sus lesiones.

Sala confirmó que dos personas murieron —un pasajero del tranvía y otra en la calle. Añadió que ninguno de los demás heridos estaba en condición de riesgo vital.

Decenas de ambulancias, camiones de bomberos y patrullas policiales acudieron al lugar del choque, y los equipos escoltaron a los pasajeros, envueltos en mantas térmicas, para alejarlos de la escena.

ATM, la empresa de transporte público de Milán, informó que estaba cooperando con los fiscales “para establecer con precisión la causa y la dinámica del incidente”.

Tags
Breaking NewsItaliaMilán
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 27 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: