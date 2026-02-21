Investigan asesinato de dos jóvenes frente a residencial en Santa Isabel
Los cuerpos de los occcisos fueron hallados dentro de un vehículo
21 de febrero de 2026 - 8:44 AM
Dos jóvenes fueron asesinados en la madrugada de este sábado frente al edificio #5, del residencial El Cemí, en Santa Isabel.
Según el informe preliminar de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre disparos en lugar.
Al llegar los agentes a la escena, encontraron dentro de un vehículo Hyundai Elantra, color blanco, los cuerpos baleados de Adrián Alexis Santiago de Jesús, de 19 años, residente del lugar y Christian José Colon Rodríguez, de 20 años, residente de Juana Díaz.
La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, en unión al fiscal Jorge Martínez, investigan los hechos.
