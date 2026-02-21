Investigan asesinato de dos jóvenes frente a residencial en Santa Isabel

Dos jóvenes fueron asesinados en la madrugada de este sábado frente al edificio #5, del residencial El Cemí, en Santa Isabel.

Según el informe preliminar de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre disparos en lugar.

Al llegar los agentes a la escena, encontraron dentro de un vehículo Hyundai Elantra, color blanco, los cuerpos baleados de Adrián Alexis Santiago de Jesús, de 19 años, residente del lugar y Christian José Colon Rodríguez, de 20 años, residente de Juana Díaz.