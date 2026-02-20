Arrestan en Connecticut a uno de los más buscados en Puerto Rico

La División de Arrestos Especiales y Extradiciones del Negociado de Inteligencia y Arrestos de la Policía informó en la tarde del viernes el arresto de Johnny Pagán Resto, de 33 años y vecino de Juncos, en el estado de Connecticut y quien figuraba en la lista de los 12 más buscados a nivel isla.

Contra Pagán Resto pesaba una orden de arresto en ausencia, expedida el 27 de noviembre de 2024 por un juez del Tribunal de Humacao, por los delitos de secuestro, robo agravado y violaciones a la Ley de Armas.

Por estos cargos, el tribunal le había señalado una fianza ascendente a $900,000.

Los hechos que se le imputan a Pagán Resto datan del 31 de octubre de 2024, en Humacao, cuando, se alega que, utilizando un arma de fuego, realizó un robo a mano armada contra una mujer, despojándola de su vehículo, $500 en efectivo y otras pertenencias no especificadas.

El imputado fue localizado, arrestado sin incidentes y extraditado desde el mencionado estado hacia Puerto Rico, donde enfrentará el debido proceso de ley.