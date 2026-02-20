Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Arrestan en Connecticut a uno de los más buscados en Puerto Rico

Johnny Pagán Resto, de 33 años y vecino de Juncos, enfrenta cargos de secuestro, robo agravado y violaciones a la Ley de Armas

20 de febrero de 2026 - 5:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Johnny Pagán Resto, de 33 años y vecino de Juncos. (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La División de Arrestos Especiales y Extradiciones del Negociado de Inteligencia y Arrestos de la Policía informó en la tarde del viernes el arresto de Johnny Pagán Resto, de 33 años y vecino de Juncos, en el estado de Connecticut y quien figuraba en la lista de los 12 más buscados a nivel isla.

Contra Pagán Resto pesaba una orden de arresto en ausencia, expedida el 27 de noviembre de 2024 por un juez del Tribunal de Humacao, por los delitos de secuestro, robo agravado y violaciones a la Ley de Armas.

Por estos cargos, el tribunal le había señalado una fianza ascendente a $900,000.

Los hechos que se le imputan a Pagán Resto datan del 31 de octubre de 2024, en Humacao, cuando, se alega que, utilizando un arma de fuego, realizó un robo a mano armada contra una mujer, despojándola de su vehículo, $500 en efectivo y otras pertenencias no especificadas.

El imputado fue localizado, arrestado sin incidentes y extraditado desde el mencionado estado hacia Puerto Rico, donde enfrentará el debido proceso de ley.

El arresto estuvo a cargo del agente Freddy Ruiz, bajo la supervisión del sargento Víctor Torres y la dirección del teniente Agustín Crespo.

ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
