NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Encuentran a hombre asesinado dentro de un carro en Vega Alta

La División de Homicidios del CIC de Bayamón está a cargo de la investigación

20 de febrero de 2026 - 6:38 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Para esta fecha en el 2013 se habían registrado 744 asesinatos. (GFR Media)
Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada.
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Un hombre fue encontrado asesinado dentro de un vehículo en la carretera 690 en el barrio Sabana Hoyo en Vega Alta.

El informe preliminar de la Policía indica que una llamada telefónica alertó a la Uniformada sobre un supuesto accidente de tránsito en el lugar. No obstante, al llegar a la escena, los agentes encontraron en el interior de un vehículo Toyota Corolla blanco el cuerpo de un hombre con múltiples heridas de bala.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada.

Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, en coordinación con el fiscal de turno, asumieron la pesquisa.

Breaking NewsVega AltaPolicía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
