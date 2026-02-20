Encuentran a hombre asesinado dentro de un carro en Vega Alta

Un hombre fue encontrado asesinado dentro de un vehículo en la carretera 690 en el barrio Sabana Hoyo en Vega Alta.

El informe preliminar de la Policía indica que una llamada telefónica alertó a la Uniformada sobre un supuesto accidente de tránsito en el lugar. No obstante, al llegar a la escena, los agentes encontraron en el interior de un vehículo Toyota Corolla blanco el cuerpo de un hombre con múltiples heridas de bala.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada.