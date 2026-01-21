Bomberos extinguen incendio reportado en antiguo almacén escolar en Vega Alta
En la escena, se ocupó un envase de gasolina que será investigado
21 de enero de 2026 - 8:24 AM
21 de enero de 2026 - 8:24 AM
Personal del Negociado del Cuerpo de Bomberos extinguió este miércoles un incendio reportado en un antiguo almacén escolar, localizado en el kilómetro 12.0, de la carretera 647, barrio Bajuras Machuchal, en Vega Alta.
De acuerdo con la información preliminar de la Policía, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre los hechos.
Al llegar los agentes, los testigos sostuvieron que en el mencionado lugar se guarda propiedad del Departamento de Educación.
Según la Uniformada, en la escena, se ocupó un envase de gasolina para investigación.
Las autoridades indicaron que no hubo reportes de heridos en relación con este incidente.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: