NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Bomberos extinguen incendio reportado en antiguo almacén escolar en Vega Alta

En la escena, se ocupó un envase de gasolina que será investigado

21 de enero de 2026 - 8:24 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Fue reportado a eso de las 4:42 a.m. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Personal del Negociado del Cuerpo de Bomberos extinguió este miércoles un incendio reportado en un antiguo almacén escolar, localizado en el kilómetro 12.0, de la carretera 647, barrio Bajuras Machuchal, en Vega Alta.

De acuerdo con la información preliminar de la Policía, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre los hechos.

Al llegar los agentes, los testigos sostuvieron que en el mencionado lugar se guarda propiedad del Departamento de Educación.

Según la Uniformada, en la escena, se ocupó un envase de gasolina para investigación.

Las autoridades indicaron que no hubo reportes de heridos en relación con este incidente.

Vega Alta
Andrea Guemárez Soto
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


¿Quiénes somos?

PrimeraHora
Política de privacidad
Trust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
