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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hombre enfrenta cargos por presunta agresión sexual contra una menor

Augusto Pérez Ramos quedó libre bajo supervisión electrónica tras pagar una fianza de $130,000

21 de abril de 2026 - 4:52 PM

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La audiencia se llevará a cabo en el Centro Judicial de Fajardo. (Archivo / GFR Media)
La audiencia se llevará a cabo en el Centro Judicial de Fajardo. (Archivo / GFR Media)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

El juez Carlos J. Capó Hernández, del Tribunal de Caguas, encontró, en la mañana de este martes, causa para arresto contra un hombre imputado de agresión sexual contra una menor de 10 años.

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La Policía indicó, en declaraciones escritas, que Augusto Pérez Ramos, de 44 años y residente de Cayey, enfrentará cargos por agresión sexual por hechos registrados el 21 de abril en Cayey.

Tras analizar la prueba desfilada, Capó Hernández encontró causa para arresto y fijó una fianza de $130,000 que el imputado prestó.

Pérez Ramos quedó libre bajo supervisión electrónica. La vista preliminar se celebrará el 28 de abril.

Según la pesquisa del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, Pérez Ramos supuestamente mantuvo un patrón de agresión sexual contra la menor entre los meses de febrero a diciembre de 2023.

Augusto Pérez Ramos, de 44 años y residente de Cayey, deberá enfrentar cargos criminales por agresión sexual por hechos ocurridos el pasado 21 de abril en ese municipio.
Augusto Pérez Ramos, de 44 años y residente de Cayey, deberá enfrentar cargos criminales por agresión sexual por hechos ocurridos el pasado 21 de abril en ese municipio. (Suministrada)
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Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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