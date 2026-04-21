Hombre enfrenta cargos por presunta agresión sexual contra una menor

El juez Carlos J. Capó Hernández, del Tribunal de Caguas, encontró, en la mañana de este martes, causa para arresto contra un hombre imputado de agresión sexual contra una menor de 10 años.

La Policía indicó, en declaraciones escritas, que Augusto Pérez Ramos, de 44 años y residente de Cayey, enfrentará cargos por agresión sexual por hechos registrados el 21 de abril en Cayey.

Tras analizar la prueba desfilada, Capó Hernández encontró causa para arresto y fijó una fianza de $130,000 que el imputado prestó.

Pérez Ramos quedó libre bajo supervisión electrónica. La vista preliminar se celebrará el 28 de abril.

Según la pesquisa del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, Pérez Ramos supuestamente mantuvo un patrón de agresión sexual contra la menor entre los meses de febrero a diciembre de 2023.