¿Lo has visto? Buscan a sospechoso de varias apropiaciones ilegales en megatienda de San Juan

Las autoridades policíacas andan tras la pista de un sujeto sospechoso de cometer varios actos de raterismo (shoplifting) en una reconocida cadena de tiendas de la zona metropolitana, informó la Policía.

Según un informe preliminar, agentes del Precinto de Hato Rey Oeste buscan al hombre, captado en varias ocasiones a través de las cámaras de seguridad de la tienda Marshalls, en Plaza Las Américas, mientras supuestamente cometía las apropiaciones ilegales.

La Uniformada indicó que el patrón de apropiaciones comenzó en enero de 2026.

el individuo, entre los meses de enero de 2026 y el presente, ha mantenido un patrón de raterismo en la mencionada tienda, apropiándose de diferentes artículos. (Suministrada)

Su modo de operación, informó la Policía, es entrar al establecimiento, tomar varios artículos y salir sin pagarlos. Además, detallaron que presuntamente suele abordar un vehículo Kia Río, color negro, que usualmente es conducido por otra persona cuya identidad se desconoce.