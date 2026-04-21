¿Lo has visto? Buscan a sospechoso de varias apropiaciones ilegales en megatienda de San Juan
Las autoridades aseguran que el sujeto usualmente opera con un cómplice que conduce un Kia negro
21 de abril de 2026 - 2:15 PM
21 de abril de 2026 - 2:15 PM
Las autoridades policíacas andan tras la pista de un sujeto sospechoso de cometer varios actos de raterismo (shoplifting) en una reconocida cadena de tiendas de la zona metropolitana, informó la Policía.
Según un informe preliminar, agentes del Precinto de Hato Rey Oeste buscan al hombre, captado en varias ocasiones a través de las cámaras de seguridad de la tienda Marshalls, en Plaza Las Américas, mientras supuestamente cometía las apropiaciones ilegales.
La Uniformada indicó que el patrón de apropiaciones comenzó en enero de 2026.
Su modo de operación, informó la Policía, es entrar al establecimiento, tomar varios artículos y salir sin pagarlos. Además, detallaron que presuntamente suele abordar un vehículo Kia Río, color negro, que usualmente es conducido por otra persona cuya identidad se desconoce.
Las autoridades urgen a cualquier persona que tenga información que ayude a dar con el paradero de este sospechoso a comunicarse con la Línea Confidencial de la Policía, al 787-343-2020 o directamente con el agente Luis Torres, del Precinto Hato Rey Oeste, al 787-777-0838, 0837 y 0839.
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