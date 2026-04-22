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“Un perro bien bueno, bien mansito”: conoce a RUA, el cachorro que Ayuda Legal alberga para buscarle hogar permanente

Es el primero de una iniciativa para promover la adopción y los derechos de los animales

22 de abril de 2026 - 9:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
RUA, el primer perro “foster” de Ayuda Legal. (Suministrada)
Valeria María Torres Nieves
Por Valeria María Torres Nieves
Periodista de Noticiasvaleria.torres@gfrmedia.com

Con cinco meses de vida, RUA llegó el pasado lunes a la oficina de Ayuda Legal Puerto Rico, donde pasará una semana –rodeado del amor del equipo de la organización– con la esperanza de conseguir pronto un hogar permanente.

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El cachorro, de 12 libras, ha pasado de falda en falda mientras las abogadas comunitarias realizan sus labores diarias. En su estadía, ha participado de reuniones, jugado en los pasillos y recibido el cariño que siempre ha merecido.

“Una de las cosas que compartimos todas las personas que estamos en Ayuda Legal, casi sin excepción, es que históricamente hemos tenido animales rescatados. Es una de esas características que, quizás, explican por qué nos unimos un grupo tan diverso de personas, de mujeres abogadas”, expresó la licenciada Ariadna Godreau Aubert, directora ejecutiva de la entidad sin fines de lucro.

RUA –nombrado por las siglas del Registro Único de Abogados– es el primer perro que Ayuda Legal tendrá en “foster”, como parte de una iniciativa que tiene como propósito buscar un hogar permanente para estos animales, hablar sobre sus derechos y visibilizar el trabajo de las organizaciones que los rescatan y cuidan.

El perrito, que está castrado y vacunado, fue rescatado por el Centro de Protección y Adopción de Animales del Municipio de San Juan, el primer albergue con el que colaboran en esta iniciativa.

“Nos consta que están haciendo un montón con poco. Hace un tiempito, cambiaron el modelo para hacer un ‘no-kill shelter’, lo que significa que buscan darles adopción a los animales, en vez de la eutanasia.Además, nos parece que es importante que la gente conozca este centro y la necesidad de los animales”, expuso la fundadora de Ayuda Legal.

La idea del proyecto es principalmente hacer “fosters” semanales para promover la adopción de los perros. Además, tener animales en las oficinas también es beneficioso para el personal y los clientes de la organización, señaló Godreau Aubert.

RUA ha participado de reuniones junto a la directora de Ayuda Legal, Ariadna Godreau Aubert, y demás personal de la organización.La idea del proyecto es, principalmente, hacer “fosters” semanales para promover la adopción de los perros. La organización apoyará con los costos de adopción de $55 –que incluyen vacunas y castración–, así como su primera comida. El teléfono de Ayuda Legal Puerto Rico es (787) 956-3105.
1 / 6 | RUA: el perro al que Ayuda Legal le busca un hogar permanente. RUA ha participado de reuniones junto a la directora de Ayuda Legal, Ariadna Godreau Aubert, y demás personal de la organización. - Suministrada

“Está comprobado que, cuando tenemos oficinas y lugares de trabajo donde los animales pueden coexistir con los empleados y las empleadas, el ánimo laboral cambia, la productividad aumenta”, subrayó.

Aunque RUA pasará sus días esta semana en la oficina de la organización, en las noches, se lo turnan para pernoctar en las casas del equipo.

“Es un perro bien bueno, bien mansito. Hay que tratar de jugar con él, de que sienta ese calor humano y, por eso, es que el ‘foster’ es tan importante, porque le da esa oportunidad de alguna normalidad para que pueda ser adoptado”, destacó la abogada sobre el perrito que, se espera, crezca a tamaño mediano.

Godreau Aubert consideró que cuidar de los animales abona a un mejor país. Asimismo, dijo, la adopción y la esterilización aportan a disminuir la cantidad de animales sin hogar en las calles de Puerto Rico.

De interesarle adoptar a RUA o aportar al Centro de Protección y Adopción de Animales del Municipio de San Juan, puede comunicarse al (787) 480-3434. Asimismo, si cumple con los requisitos para ser una familia adoptante, la organización apoyará con los costos de adopción de $55 –que incluyen vacunas y castración–, así como su primera comida. El teléfono de Ayuda Legal Puerto Rico es (787) 956-3105.

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ACERCA DEL AUTOR
Valeria María Torres Nieves
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Valeria María Torres Nieves es una periodista feminista de Yauco, Puerto Rico. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico con una doble concentración en Periodismo y Relaciones Públicas. En sus...
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