11 personas heridas tras choque entre vehículo y un tren del metro de Washington D. C.

Washington - Un vehículo de trabajo chocó contra un tren de cercanías en el centro de Washington D. C. la madrugada del miércoles, hiriendo a 11 personas, dijeron las autoridades.

El tren estacionario de la línea plateada fue arrollado poco después de medianoche en la estación de Metro Center, según informó la Autoridad de Tránsito del Área Metropolitana de Washington en una publicación en las redes sociales.

La estación es un importante punto de transbordo del sistema ferroviario. Metro dijo que las lesiones no se consideraban potencialmente mortales, pero no dio detalles sobre la gravedad o el tipo de lesiones.

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