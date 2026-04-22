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11 personas heridas tras choque entre vehículo y un tren del metro de Washington D. C.

El tren estaba detenido al momento de la colisión, que causó retrasos en el servicio en la estación de Metro Center

22 de abril de 2026 - 9:35 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El tren estacionario de la línea plateada fue arrollado poco después de medianoche. (Patrick Semansky)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington - Un vehículo de trabajo chocó contra un tren de cercanías en el centro de Washington D. C. la madrugada del miércoles, hiriendo a 11 personas, dijeron las autoridades.

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El tren estacionario de la línea plateada fue arrollado poco después de medianoche en la estación de Metro Center, según informó la Autoridad de Tránsito del Área Metropolitana de Washington en una publicación en las redes sociales.

La estación es un importante punto de transbordo del sistema ferroviario. Metro dijo que las lesiones no se consideraban potencialmente mortales, pero no dio detalles sobre la gravedad o el tipo de lesiones.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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Washington D. C.TrenesAccidentes de trenesBreaking News
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