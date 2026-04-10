Plan de Donald Trump para un arco del triunfo en Washington incluye la frase “una nación bajo Dios”
Incuirá también una figura de alas doradas, águilas, leones e inscripciones patrióticas
10 de abril de 2026 - 4:25 PM
10 de abril de 2026 - 4:25 PM
Washington- Los planes del presidente Donald Trump para un nuevo arco triunfal en la capital, Washington D. C., presentados el viernes, incluyen una imponente figura alada con una antorcha y una corona al estilo de la Estatua de la Libertad, flanqueada por dos águilas y custodiada por cuatro leones, todo ello dorado.
El plano de 12 páginas publicado por la Comisión de Bellas Artes de Estados Unidos muestra que el arco tendrá una altura de 250 pies desde su base hasta la punta de la antorcha de la figura alada, con las leyendas “Una nación bajo Dios” y “Libertad y justicia para todos” inscritas en oro a ambos lados del monumento.
El plan indica que la estructura se situaría entre el Monumento a Lincoln, al este, y el Cementerio Nacional de Arlington, al oeste, y dentro de una rotonda que conectaría Washington con el norte de Virginia. El arco empequeñecería el Monumento a Lincoln, de 30.2 metros de altura.
Trump ha dicho que quiere construir el arco cerca del Lincoln Memorial y ha argumentado que la capital de la nación buscó por primera vez un monumento así hace 200 años.
“Fue interrumpida por una cosa llamada Guerra Civil, y por eso nunca llegó a construirse”, dijo Trump en febrero. “Luego, estuvieron a punto de construir algo en 1902, pero nunca se hizo”.
Trump ha dicho que las principales ciudades de todo el mundo tienen monumentos de este tipo y que Washington es la única que carece de ellos.
El arco es uno de los varios cambios arquitectónicos que Trump está realizando en su segundo mandato. Además de construir un gran salón de baile en la Casa Blanca, también ha hecho cambios en el Despacho Oval y ha convertido el Jardín de las Rosas en un patio cubierto de piedra.
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