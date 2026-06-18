Hallan cuerpo en estado de descomposición en Yabucoa
Fue encontrado en el interior de una residencia en el sector La Pica
18 de junio de 2026 - 9:30 AM
18 de junio de 2026 - 9:30 AM
Agentes de la Policía investigan una muerte sin causa determinada reportada en la mañana de este jueves en una residencia en el sector La Pica, del barrio Calabaza, en Yabucoa.
Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a los agentes sobre la situación.
Al llegar a la escena, los uniformados encontraron en el interior de la vivienda el cuerpo de una persona en estado de descomposición.
De momento, se desconocen las causas de muerte.
Oficiales adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao, junto al fiscal de turno, se hicieron cargo de la investigación.
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