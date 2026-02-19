Policía considera recurrir a sitios genealógicos en el caso de Nancy Guthrie

Las autoridades que tratan de resolver la desaparición de Nancy Guthrie dicen que podrían recurrir a las bases de datos de genealogía de ADN, el mismo paso que dio la policía para desentrañar una serie de asesinatos cometidos hace décadas en California y los apuñalamientos mortales de cuatro estudiantes universitarios en Idaho.

La estrategia podría ser fructífera: si las pruebas de ADN no identificadas pueden conectarse con alguien -incluso con un pariente lejano- en una base de datos genealógica común, daría a los investigadores más información y posiblemente conduciría a un sospechoso del secuestro de Guthrie en Arizona.

“Es una herramienta fantástica”, afirma Ruth Ballard, genetista californiana especializada en ADN que ha testificado en cientos de casos judiciales. “Si es una muestra de buena calidad y son capaces de obtener un perfil, podrían encontrar una coincidencia con bastante rapidez”.

El departamento del sheriff del condado de Pima, en Arizona, dijo que el ADN recogido hasta ahora en la investigación no ha encontrado coincidencias en una base de datos nacional de justicia penal conocida como CODIS, que tiene perfiles de ADN de delincuentes convictos y, en algunos estados, de personas detenidas por determinados delitos.

“Los investigadores están buscando actualmente opciones adicionales de genealogía genética de investigación de pruebas de ADN para comprobar las coincidencias. CODIS es una opción de muchas bases de datos que están disponibles”, dijo el departamento del sheriff el martes.

Difunden escalofriante video previo al secuestro de la madre de Savannah Guthrie El FBI difundió estas imágenes de una persona enmascarada en el hogar de la madre de la conductora de "Today".

El departamento dijo el miércoles que se estaban examinando las pruebas biológicas del domicilio de Guthrie en la zona de Tucson y que los perfiles de ADN se encontraban en un laboratorio para su análisis.

Guthrie, madre de Savannah Guthrie, copresentadora del programa “Today” de la NBC, lleva desaparecida de su casa desde el 1 de febrero. El FBI dijo que los guantes encontrados a unos 3.2 kilómetros parecían coincidir con los que llevaba un sospechoso enmascarado que fue grabado por una cámara del porche.

Los sitios genealógicos Ancestry, 23andMe y MyHeritage afirman que se les puede pedir que cumplan las órdenes judiciales que solicitan información. Otro sitio genealógico, GEDmatch, dijo que su política es preguntar a los usuarios si quieren optar por permitir a la policía ver sus datos. The Associated Press envió un correo electrónico a las empresas a última hora del miércoles, preguntando si tienen un papel en la investigación Guthrie.

Se ha atribuido a GEDmatch el mérito de haber ayudado a resolver el caso del llamado Asesino del Golden State. La policía utilizó el ADN de las escenas del crimen para encontrar a un pariente lejano y construir un árbol genealógico que condujo a Joseph DeAngelo Jr. En 2020, se declaró culpable de 13 asesinatos y decenas de violaciones en California en los años setenta y ochenta.

En Idaho, el ADN de la funda de un cuchillo ayudó a señalar a Bryan Kohberger en los asesinatos de cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho en 2022. Los investigadores utilizaron sitios genealógicos para construir un árbol genealógico y sacaron basura de la casa de Pensilvania de los padres de Kohberger para establecer una conexión. Kohberger se declaró culpable y fue condenado a cadena perpetua.

Ballard señaló que la fuente y la calidad de las pruebas de ADN en poder de la policía pueden ser factores determinantes a la hora de buscar coincidencias en sitios genealógicos.

“Requiere una muestra mucho mejor que la búsqueda en el CODIS”, dijo.

Y puede haber otros obstáculos.

-----