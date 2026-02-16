Investigadores del secuestro de Nancy Guthrie colaboran con Walmart tras identificar mochila del sospechoso

Los investigadores que trabajan en la desaparición de la madre de la presentadora del programa “Today”, Savannah Guthrie, están consultando con la dirección de Walmart para desarrollar pistas, ya que una mochila que llevaba el sospechoso se vende exclusivamente en esos almacenes, informó el lunes el sheriff del condado de Pima, en Arizona.

Nancy Guthrie, de 84 años, fue vista por última vez en su casa de Arizona el 31 de enero y fue dada por desaparecida al día siguiente. Según las autoridades, se encontró su sangre en el porche. Se enviaron supuestas notas de rescate a los medios de comunicación, pero ya han pasado dos plazos para pagar.

La Oficina Federal de Investigaciones hizo públicos los vídeos de vigilancia de una persona enmascarada que portaba una funda de pistola ante la puerta principal de Guthrie en Tucson la noche en que desapareció. Una cámara del porche grabó el vídeo de una persona con una mochila que llevaba un pasamontañas, pantalones largos, una chaqueta y guantes.

El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, dijo en un mensaje de texto a The Associated Press el lunes que la mochila de 25 litros “Ozark Trail Hiker Pack” era la única prenda de ropa que ha sido “definitivamente identificada”.

“Esta mochila es exclusiva de Walmart y estamos trabajando con la dirección de Walmart para desarrollar más pistas”, dijo Nanos.

La ropa del sospechoso “puede haber sido comprada en Walmart, pero no está disponible exclusivamente en Walmart”, dijo el Departamento del Sheriff del Condado de Pima en un comunicado el lunes. “Esto sigue siendo sólo una posibilidad”.

Los investigadores anunciaron el domingo que un guante descubierto cerca de la casa de Guthrie ha sido enviado para realizar pruebas de ADN. El FBI dijo que había recibido los resultados preliminares el sábado y que estaba a la espera de la confirmación oficial. La noticia se produce mientras las fuerzas del orden reúnen más pruebas potenciales y la búsqueda de la madre de Guthrie entra en su tercera semana. Las autoridades habían dicho anteriormente que no habían identificado a ningún sospechoso.

Según el FBI, el sospechoso que aparece en las imágenes de vigilancia es un hombre de 1,70 metros de estatura y complexión media.

