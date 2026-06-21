Motociclista resulta gravemente herida tras chocar con una Jeep en Carolina
La conductora de la motora, de 27 años, fue transportada a un hospital y está en condición de cuidado
21 de junio de 2026 - 4:39 PM
21 de junio de 2026 - 4:39 PM
Una mujer resultó gravemente herida en un accidente de tránsito reportado en la madrugada del domingo en la carretera PR-3, intersección con la calle San Marcos, en Carolina.
Según la información preliminar de la Policía, Francinnette Castro Boria, de 27 años, conducía una motora por la mencionada vía cuando impactó la parte frontal izquierda de una camioneta Jeep conducida por Milka Escalera Medina, de 35 años.
Como consecuencia del choque, Castro Boria sufrió heridas de gravedad y fue transportada a un hospital de la zona, donde su condición fue descrita como de cuidado.
Mientras, Escalera Medina fue atendida por paramédicos en la escena y posteriormente trasladada a un hospital. Su condición fue descrita como estable.
La investigación de los hechos está a cargo de la División de Patrullas de Carreteras de Carolina.
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