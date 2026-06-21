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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Motociclista resulta gravemente herida tras chocar con una Jeep en Carolina

La conductora de la motora, de 27 años, fue transportada a un hospital y está en condición de cuidado

21 de junio de 2026 - 4:39 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Imagen de archivo de un accidente de tránsito con motora.
El accidente ocurrió en la carretera PR-3, intersección con la calle San Marcos, en Carolina. (Shutterstock)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

Una mujer resultó gravemente herida en un accidente de tránsito reportado en la madrugada del domingo en la carretera PR-3, intersección con la calle San Marcos, en Carolina.

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Según la información preliminar de la Policía, Francinnette Castro Boria, de 27 años, conducía una motora por la mencionada vía cuando impactó la parte frontal izquierda de una camioneta Jeep conducida por Milka Escalera Medina, de 35 años.

Como consecuencia del choque, Castro Boria sufrió heridas de gravedad y fue transportada a un hospital de la zona, donde su condición fue descrita como de cuidado.

Mientras, Escalera Medina fue atendida por paramédicos en la escena y posteriormente trasladada a un hospital. Su condición fue descrita como estable.

La investigación de los hechos está a cargo de la División de Patrullas de Carreteras de Carolina.

Javier M. Umpierre Escalante: imputado de causar la muerte de Nelson Laureano Oyola en Las Piedras. Tiene una fianza de $1,602,000 y es buscado desde el 9 de septiembre de 2021.Juan Santos Rivera: imputado de causar la muerte de Jorge J. Rolón Alvarado en Aibonito. Tiene una fianza de $1,500,000 y es buscado desde el 12 de julio de 2019.Jabdiel Cruz Cartagena: imputado de causar la muerte de Brian Bermúdez Martínez en Coamo. Tiene una fianza de $1,020,000 y es buscado desde el 8 de junio de 2026.
1 / 24 | ¿Los has visto? Estos son los 23 fugitivos buscados por asesinato. Javier M. Umpierre Escalante: imputado de causar la muerte de Nelson Laureano Oyola en Las Piedras. Tiene una fianza de $1,602,000 y es buscado desde el 9 de septiembre de 2021. - Suministrada
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