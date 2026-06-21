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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tres fallecidos en choques de tránsito reportados entre sábado y domingo

El tercer accidente fatal ocurrió en Barranquitas, según la Policía

21 de junio de 2026 - 12:58 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Hasta este sábado, la Policía había reportado 113 muertes en incidentes de tránsito en lo que va de este año, 18 menos que los 131 registrados a la misma fecha en el 2025. (Matt Rourke)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Los fallecimientos en accidentes de tránsito aumentaron a tres en dos días, después de que un hombre perdiera la vida esta madrugada tras un choque en Barranquitas.

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Los hechos fueron reportados a eso de las 12:00 a.m., en el kilómetro 6.4 de la carretera PR-772, en el barrio Cañabón.

El comunicado de la Uniformada indica que, según la investigación, el conductor del vehículo Polaris RZRRXP 1000 azul del 2017 fue identificado como Alvin L. Rodríguez Rodríguez, de 42 años y residente de Barranquitas.

Javier M. Umpierre Escalante: imputado de causar la muerte de Nelson Laureano Oyola en Las Piedras. Tiene una fianza de $1,602,000 y es buscado desde el 9 de septiembre de 2021.Juan Santos Rivera: imputado de causar la muerte de Jorge J. Rolón Alvarado en Aibonito. Tiene una fianza de $1,500,000 y es buscado desde el 12 de julio de 2019.Jabdiel Cruz Cartagena: imputado de causar la muerte de Brian Bermúdez Martínez en Coamo. Tiene una fianza de $1,020,000 y es buscado desde el 8 de junio de 2026.
1 / 24 | ¿Los has visto? Estos son los 23 fugitivos buscados por asesinato. Javier M. Umpierre Escalante: imputado de causar la muerte de Nelson Laureano Oyola en Las Piedras. Tiene una fianza de $1,602,000 y es buscado desde el 9 de septiembre de 2021. - Suministrada

Agregó que “pierde el control y dominio del volante, dando a lugar que por tal motivo y negligencia” impactó “un rotulo, resultando con heridas de gravedad, las cuales le causaron la muerte”.

El agente Edward León adscrito a la División Patrullas de Carreteras de Aibonito en unión a la Fiscal Naylimar Arroyo se hicieron cargo de la investigación.

Además de este caso, en un incidente separado, un hombre de entre los 75 y 80 años de edad perdió la vida este sábado tras un choque vehicular en Caguas, mientras que un peatón de 91 años murió ayer tras ser golpeado por el espejo retrovisor de un auto en Comerío en momentos en que se aprestaba a cruzar la vía.

Hasta este sábado, la Policía había reportado 113 muertes en incidentes de tránsito en lo que va de este año, 18 menos que los 131 registrados a la misma fecha en el 2025.

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BarranquitasAccidentes de TránsitoPolicía de Puerto RicoBreaking NewsPuerto Rico
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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