Tres fallecidos en choques de tránsito reportados entre sábado y domingo
El tercer accidente fatal ocurrió en Barranquitas, según la Policía
21 de junio de 2026 - 12:58 PM
21 de junio de 2026 - 12:58 PM
Los fallecimientos en accidentes de tránsito aumentaron a tres en dos días, después de que un hombre perdiera la vida esta madrugada tras un choque en Barranquitas.
Los hechos fueron reportados a eso de las 12:00 a.m., en el kilómetro 6.4 de la carretera PR-772, en el barrio Cañabón.
El comunicado de la Uniformada indica que, según la investigación, el conductor del vehículo Polaris RZRRXP 1000 azul del 2017 fue identificado como Alvin L. Rodríguez Rodríguez, de 42 años y residente de Barranquitas.
Agregó que “pierde el control y dominio del volante, dando a lugar que por tal motivo y negligencia” impactó “un rotulo, resultando con heridas de gravedad, las cuales le causaron la muerte”.
El agente Edward León adscrito a la División Patrullas de Carreteras de Aibonito en unión a la Fiscal Naylimar Arroyo se hicieron cargo de la investigación.
Además de este caso, en un incidente separado, un hombre de entre los 75 y 80 años de edad perdió la vida este sábado tras un choque vehicular en Caguas, mientras que un peatón de 91 años murió ayer tras ser golpeado por el espejo retrovisor de un auto en Comerío en momentos en que se aprestaba a cruzar la vía.
Hasta este sábado, la Policía había reportado 113 muertes en incidentes de tránsito en lo que va de este año, 18 menos que los 131 registrados a la misma fecha en el 2025.
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