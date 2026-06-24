Hieren de bala a hombre durante intento de robo de vehículo en Bayamón

Un hombre resultó herido de bala durante un presunto intento de robo de vehículo reportado en la noche del martes en la barriada Parkhurst, sector Hato Tejas, en Bayamón, informó la Policía.

Según la información preliminar, el perjudicado atendía desperfectos mecánicos en su automóvil cuando fue sorprendido por un individuo armado que, mediante amenaza e intimidación, presuntamente intentó despojarlo del vehículo.

Durante el incidente, el sospechoso realizó un disparo que alcanzó al hombre en una pierna.

El perjudicado fue transportado a una institución hospitalaria del área, donde recibió atención médica. Su condición fue descrita como estable.