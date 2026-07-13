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Pasajera de una motora fallece tras un accidente en Dorado

El conductor sufrió heridas de gravedad en el incidente que ocurrió en la PR-693, cerca de Dorado Beach

13 de julio de 2026 - 10:53 PM

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Hasta este domingo, la Policía había reportado 128 muertes en accidentes de tránsito, 15 menos que las 143 registradas a la misma fecha en el 2025. (Shutterstock)
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Un accidente de tránsito de carácter fatal en el que murió una mujer fue reportado la noche del domingo en la carretera PR-693, kilómetro 11.2, cerca de Dorado Beach, confirmó la Policía.

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El incidente fue registrado a eso de las 7:09 p.m.

De acuerdo con la información preliminar, el conductor de una motora Taizhou Zhilong del 2024 transitaba por la mencionada vía cuando “perdió el control y dominio del manubrio, impactando la isleta. Tras el impacto, tanto el conductor como su pasajera salieron expulsados”.

“Como resultado del accidente, el conductor sufrió heridas de gravedad, mientras que la pasajera falleció en el acto”, agregó.

El agente Emilio Vélez, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón, se hizo cargo de la investigación junto con la fiscal Rosaura González, quien instruyó la ocupación del vehículo para fines investigativos.

Hasta este domingo, la Policía había reportado 128 muertes en accidentes de tránsito, 15 menos que las 143 registradas a la misma fecha en el 2025.

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Accidentes de TránsitoDoradoPolicía de Puerto Rico
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