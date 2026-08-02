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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asesinan a hombre a balazos cerca de una panadería en Fajardo

El occiso fue encontrado sobre el pavimento

2 de agosto de 2026 - 7:40 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Hasta este sábado, la Policía había reportado 270 asesinatos en lo que va de este año, 10 más que los 260 registrados a la misma fecha en el 2025. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la mañana de este domingo, en Fajardo.

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Los hechos fueron reportados a eso de las 6:20 a.m., cerca de una panadería y del residencial Santiago Veve Calzada.

De acuerdo con la información preliminar, las autoridades fueron alertadas a través de una llamada que avisó sobre una persona tirada sobre el pavimento.

Al llegar a la escena, encontraron un hombre sin vida con múltiples heridas de bala en el cuerpo. La identidad del occiso no fue informada de inmediato. Fue descrito como de 30 a 40 años de edad.

El Distrito de Fajardo refirió el caso a la División de Homicidios y el fiscal de turno.

Hasta este sábado, la Policía había reportado 270 asesinatos en lo que va de este año, 10 más que los 260 registrados a la misma fecha en el 2025.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoAsesinatosFajardo
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Alex Figueroa Cancel
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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