Asesinan a hombre a balazos cerca de una panadería en Fajardo
El occiso fue encontrado sobre el pavimento
2 de agosto de 2026 - 7:40 AM
2 de agosto de 2026 - 7:40 AM
Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la mañana de este domingo, en Fajardo.
Los hechos fueron reportados a eso de las 6:20 a.m., cerca de una panadería y del residencial Santiago Veve Calzada.
De acuerdo con la información preliminar, las autoridades fueron alertadas a través de una llamada que avisó sobre una persona tirada sobre el pavimento.
Al llegar a la escena, encontraron un hombre sin vida con múltiples heridas de bala en el cuerpo. La identidad del occiso no fue informada de inmediato. Fue descrito como de 30 a 40 años de edad.
El Distrito de Fajardo refirió el caso a la División de Homicidios y el fiscal de turno.
Hasta este sábado, la Policía había reportado 270 asesinatos en lo que va de este año, 10 más que los 260 registrados a la misma fecha en el 2025.
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