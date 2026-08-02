Asesinan a hombre a balazos cerca de una panadería en Fajardo

Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la mañana de este domingo, en Fajardo.

Los hechos fueron reportados a eso de las 6:20 a.m., cerca de una panadería y del residencial Santiago Veve Calzada.

De acuerdo con la información preliminar, las autoridades fueron alertadas a través de una llamada que avisó sobre una persona tirada sobre el pavimento.

Al llegar a la escena, encontraron un hombre sin vida con múltiples heridas de bala en el cuerpo. La identidad del occiso no fue informada de inmediato. Fue descrito como de 30 a 40 años de edad.

El Distrito de Fajardo refirió el caso a la División de Homicidios y el fiscal de turno.