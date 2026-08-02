Savannah Guthrie hace un llamado desesperado: “Necesitamos que alguien dé un paso al frente”

La presentadora del programa “Today”, Savannah Guthrie, afirmó el sábado en las redes sociales que su familia estaba “desesperada” y “suplicando ayuda” ante la desaparición de su madre, un día después de que las autoridades hicieran públicas dos notas de rescate, una de las cuales indicaba que había fallecido.

Las autoridades han hecho pública una primera nota en el marco de la investigación sobre la desaparición de Nancy Guthrie, de 84 años, con la esperanza de que alguien reconozca el estilo de letra. Una segunda nota indicaba que Guthrie había fallecido poco después de ser secuestrada y que “ahora yace enterrada en plena naturaleza”.

Ambas notas se enviaron inicialmente a una cadena de televisión de Tucson días después de que Guthrie desapareciera de su domicilio, situado a las afueras de Tucson, el 1 de febrero.

Súplica desesperada

“Estamos pidiendo ayuda a gritos. Estamos desesperados. Necesitamos que alguien dé un paso al frente. Alguien sabe algo. Alguien sospecha algo. Alguien reconoce la letra de las notas de la nota de rescate”, escribió Guthrie en su cuenta de Instagram, junto a una foto de su madre.

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“Alguien ha notado algo diferente, extraño, inquietante o simplemente inusual —quizá en alguien a quien quiere profundamente", escribió. “Quizá tenga miedo de dar un paso al frente. Quizá se sienta en conflicto. Quizá esté enfadado o molesto por encontrarse en esta situación. Hay una salida: contar lo que sabes”.

Guthrie añadió que “querían averiguar qué le había ocurrido, para poder darle la dignidad de una despedida como es debido: una celebración de su extraordinaria vida que tanto se merece”.

Desaparecida desde febrero

Este sábado se cumplen seis meses desde la desaparición de Guthrie. No se ha detenido a ningún sospechoso. La investigación se ha visto entorpecida por preguntas sin respuesta, como cuántas personas se cree que participaron en su secuestro y si fue secuestrada por alguien que la conocía.

El FBI de Washington no respondió a las preguntas sobre las notas de rescate, ni siquiera a si los dos mensajes enviados a la comisaría de Tucson se han considerado auténticos.

Al hacer públicas las notas, el Departamento del Sheriff del condado de Pima afirmó: “Creemos que estas características lingüísticas distintivas pueden resultar reconocibles para alguien que conozca al autor de las notas o haya interactuado con él”.

Se han publicado las notas de rescate

La primera nota, enviada el 2 de febrero, decía que Guthrie se encontraba a salvo pero asustada, y que sería puesta en libertad ilesa una vez que sus secuestradores recibieran 4 millones de dólares en criptomonedas, aumentando la cuantía del rescate si no se cumplía la primera exigencia. En ella se indicaba que Guthrie sería liberada en un plazo de 12 horas si se recibía el pago. También incluía una amenaza de matarla si no se pagaba el rescate.

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“Tu madre está al tanto de esto y su vida está en tus manos”, decía la primera nota. “Lo mejor para todos es que esto se resuelva lo antes posible”.

La segunda nota se envió el 6 de febrero y decía que Guthrie había fallecido poco después de que se la llevaran. “Ahora descansa en la naturaleza”, decía. “Nada de lo que hubieras podido hacer habría cambiado el resultado”. La nota terminaba con una disculpa: “Lo sentimos de verdad”.

La oficina del sheriff ha señalado que las notas revelan un patrón característico en la elección de las palabras y permiten conocer la mentalidad del autor. La agencia ha indicado que alguien que conozca al autor de las notas podría reconocer dichos patrones.

Difunden escalofriante video previo al secuestro de la madre de Savannah Guthrie El FBI difundió estas imágenes de una persona enmascarada en el hogar de la madre de la conductora de "Today".

Las autoridades utilizaron de manera similar los propios escritos de un sospechoso como herramienta para detener a Theodore “Ted” Kaczynski, apodado “Unabomber” por el FBI. Kaczynski, que mató a tres personas e hirió a otras 23 con paquetes bomba a lo largo de 17 años, presionó a The Washington Post, junto con The New York Times, para que publicaran su manifiesto de 35,000 palabras en 1995.

Indicios de preparativos

La oficina del sheriff también informó el viernes de que dos vídeos recuperados de la cámara del timbre de Guthrie podrían corresponder a dos días distintos e indicar que un hombre no identificado se preparó con antelación a la desaparición de Guthrie. Las autoridades buscan información sobre cualquier persona que se comportara de forma inusual, cambiara su aspecto físico, abandonara repentinamente la zona de Tucson o mostrara un interés o desinterés notable o inexplicable por el caso.

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“Los investigadores siguen explorando todas las pistas tecnológicas y de investigación disponibles”, ha declarado la oficina del sheriff. “No obstante, los miembros de la comunidad siguen siendo un recurso fundamental en nuestro esfuerzo por dar respuestas a la familia de Nancy”.

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