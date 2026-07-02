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FBI aún investiga las notas de rescate enviadas en el caso de Nancy Guthrie

Las autoridades indicaron que algunas de las comunicaciones se consideran potencialmente auténticas

2 de julio de 2026 - 7:50 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las autoridades creen que Nancy Guthrie fue secuestrada, raptada o llevada contra su voluntad el 1 de febrero. (Rebecca Noble)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El FBI ha descartado algunas de las notas de rescate que aparecieron tras la desaparición de Nancy Guthrie, considerándolas meros intentos de extorsión, pero la agencia afirmó el miércoles que sigue evaluando otras que podrían ser auténticas.

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El FBI no ha precisado cuántas notas de rescate se han recibido, limitándose a decir que han sido “varias”.

“Este caso sigue investigándose como un caso de secuestro con fines de rescate”, ha declarado el FBI en un comunicado.

El Departamento del Sheriff del condado de Pima también está investigando el caso. El miércoles, el departamento se negó a hacer comentarios sobre las notas, pero afirmó que se está tomando muy en serio todas las pistas de la investigación.

La cadena de televisión KOLD de Tucson ha afirmado que recibió dos notas: una en la que se exigían millones en “bitcoins” a cambio de la liberación de Guthrie y otra en la que se afirmaba que había fallecido. TMZ también recibió una nota.

Guthrie es la madre de Savannah Guthrie, presentadora desde hace mucho tiempo del programa “Today”. Las autoridades creen que fue secuestrada, raptada o llevada contra su voluntad el 1 de febrero. Se encontró sangre cerca de la puerta principal de su casa, a las afueras de Tucson, y el FBI publicó posteriormente unas imágenes de las cámaras de seguridad en las que se veía a un hombre enmascarado en el balcón esa noche.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Savannah GuthriePersonas desaparecidasArizonaFBIBreaking News
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