Cronología de la desaparición e investigación de Nancy Guthrie

Tucson, Arizona - Savannah Guthrie volvió a presentar el programa “Today” el lunes por primera vez desde que su madre desapareció de su casa de Arizona hace más de dos meses.

A pesar de una intensa búsqueda en la que han participado miles de agentes de policía y voluntarios, no hay rastro de esta mujer de 84 años, madre de tres hijos, desde que se denunció su desaparición el 1 de febrero. Sus hijos, entre ellos el presentador de la NBC, han hecho desgarradoras peticiones de ayuda en vídeo, pero sin éxito.

He aquí una cronología de los acontecimientos:

Sábado 31 de enero

5:32 p.m. - Nancy Guthrie coge un Uber para ir a cenar a casa de su familia.

9:48 p.m. - Un familiar deja a Guthrie en su casa de la zona de Tucson. La puerta del garaje se abre y se cierra minutos después.

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Domingo, 1 de febrero

1:47 a.m. - La cámara del timbre está desconectada.

2:12 a.m. - El software de la cámara detecta movimiento. En un principio, los investigadores dijeron que no había vídeo disponible, ya que Guthrie no tenía una suscripción de vigilancia activa. Pero los expertos forenses digitales siguieron trabajando para encontrar imágenes en el software de respaldo que podrían haberse perdido, corrompido o ser inaccesibles.

2:28 a.m. - La aplicación de sus marcapasos se desconecta de su teléfono.

11:56 a.m. - Su familia comprueba que no ha ido a la iglesia. Momentos después, llaman al 911 para denunciar su desaparición.

12.15 p.m. - Los investigadores llegan y ponen en marcha una operación de búsqueda que incluye el uso de drones y perros.

Lunes, 2 de febrero

Las autoridades creen que Guthrie fue secuestrada, raptada o llevada contra su voluntad.

KOLD-TV dice que recibió un correo electrónico la noche del lunes que parece ser una nota de rescate. Incluye una demanda de dinero con una fecha límite fijada para el jueves a las 5 p.m. y una segunda para el lunes, dicen los investigadores.

Martes, 3 de febrero

Una persona familiarizada con la investigación dice a The Associated Press que los investigadores encontraron signos de entrada forzada en la casa de Nancy Guthrie.

El presidente Donald Trump dice a los periodistas que la situación es “terrible”.

Miércoles, 4 de febrero

Después de permitir a la familia de Guthrie volver a su propiedad a principios de semana, las autoridades vuelven para una “investigación de seguimiento”.

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Esa noche, Savannah Guthrie publica un vídeo en las redes sociales en el que le dice al secuestrador de su madre que su familia está dispuesta a hablar, pero que quiere pruebas de que está viva.

Jueves, 5 de febrero

Las autoridades revelan que las pruebas de ADN determinaron que la sangre encontrada en el porche de la casa era de Nancy Guthrie.

El FBI ofrece una recompensa de 50,000 dólares por información sobre el paradero de Guthrie.

Viernes, 6 de febrero

La cadena de televisión KOLD de Tucson recibe un correo electrónico relacionado con el caso Guthrie. La emisora no reveló su contenido y reenvió el mensaje a los investigadores federales.

Los investigadores vuelven al barrio de Guthrie para reunir más pruebas.

Sábado 7 de febrero

Savannah Guthrie publica otro vídeo en las redes sociales dirigido a los posibles secuestradores de su madre.

“Hemos recibido su mensaje y lo entendemos. Ahora te rogamos que nos devuelvas a nuestra madre para que podamos celebrarlo con ella”, dijo. “Sólo así tendremos paz. Esto es muy valioso para nosotros, y pagaremos”.

Lunes, 9 de febrero

Savannah Guthrie publica otro video, diciendo que su familia está en una “hora de desesperación” y cree que su madre todavía está viva. Pide oraciones y que la gente informe a la policía de cualquier cosa que vea u oiga.

Un portavoz del FBI dice que la agencia no estaba al tanto de la comunicación en curso entre la familia de Nancy Guthrie y los posibles secuestradores, a pesar del plazo fijado para el lunes por la noche.

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Más tarde, en una entrevista de marzo, Savannah Guthrie aclara que algunas de las supuestas notas de rescate eran falsas, pero que cree que las dos a las que ella y sus hermanos respondieron eran reales.

Martes, 10 de febrero

El FBI dice que logró recuperar el video de la cámara del timbre de la puerta de lo que describe como una persona armada manipulando una cámara en la puerta principal de Nancy Guthrie.

El vídeo muestra a la persona con una mochila y un pasamontañas que intenta tapar una cámara situada cerca de la puerta principal con la mano enguantada antes de arrancar una planta del jardín para bloquear la visión de la cámara.

Tras el anuncio del FBI, Savannah Guthrie publica imágenes del aparente secuestrador en Instagram. Escribe: “Creemos que sigue viva. Traedla a casa”, e incluye los números de teléfono del FBI y del sheriff.

Más tarde, el Departamento del Sheriff del Condado de Pima dice que una persona fue detenida para ser interrogada durante una parada de tráfico al sur de Tucson. El hombre es puesto en libertad. Le dice a los reporteros que hizo entregas en el área de Tucson.

El departamento del sheriff también dice que registró un lugar en Río Rico, una ciudad al sur de Tucson, con la ayuda del FBI.

Miércoles, 11 de febrero

Las autoridades confirman que el hombre detenido un día antes fue puesto en libertad, pero no dicen qué les llevó a detenerlo.

Agentes del FBI y ayudantes del sheriff llaman a las puertas y registran el terreno desértico de los barrios que rodean las casas de Nancy Guthrie y su hija mayor, Annie Guthrie, a las que había visitado horas antes de desaparecer.

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Jueves, 12 de febrero

Los investigadores piden a los residentes en un radio de 3.2 kilómetros (2 millas) de la casa de Nancy Guthrie que compartan cualquier grabación de cámara e informen de cualquier actividad sospechosa que hayan observado en el mes anterior a su desaparición.

Posteriormente, el FBI duplicó la recompensa, hasta 100,000 dólares, por información que condujera a Nancy Guthrie o a una detención y condena.

También describe a la persona vista en el vídeo desde el porche de Guthrie la noche en que desapareció como un varón de complexión media y de unos 175 centímetros de altura. En el vídeo, el FBI dice que lleva una mochila negra de 25 litros “Ozark Trail Hiker Pack”.

Domingo 22 de marzo

Savannah Guthrie publica un comunicado de la familia en Instagram instando al público a recordar el 31 de enero -cuando su madre fue vista por última vez- y el 1 de febrero, así como la noche del 11 de enero.

“Consulte las grabaciones de las cámaras, las notas del diario, los mensajes de texto, las observaciones o las conversaciones que, en retrospectiva, puedan tener importancia. Ningún detalle es demasiado pequeño”, dice el comunicado.

La familia también reconoce que Nancy Guthrie podría no estar viva.

Lunes 26 de marzo

El programa “Today” emite las primeras entrevistas en televisión con Savannah Guthrie desde la desaparición de su madre.

“Estamos en agonía”, dice a su colega de NBC News Hoda Kotb, afirmando que se despierta cada noche pensando en lo que pasó su madre.

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También comparte nuevos detalles de la investigación, incluyendo que las puertas traseras de la casa de su madre fueron encontradas abiertas y su teléfono y bolso fueron encontrados dentro.

Lunes 6 de abril

Savannah Guthrie regresa al programa “Today”, del que ha sido copresentadora desde 2012.

“Allá vamos, preparados o no”, dice Guthrie al abrirse. “Vamos a hacer las noticias”.