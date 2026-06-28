Motorista de 19 años fallece tras ser impactado por conductor ebrio en Ponce

Un adolescente de 19 años falleció y una joven de 20 años resultó herida después de que la motora en la que viajaban fuera impactada por un auto conducido por un hombre ebrio en la noche de ayer, sábado, en Ponce.

Según la Policía, los hechos fueron reportados a eso de las 8:43 p.m., en la carretera PR-10 en dirección hacia Adjuntas.

De acuerdo con la información preliminar, los jóvenes transitaban en una motora Kawasaki 450F negra cuando fue impactada por el conductor del vehículo Toyota, modelo Rav-4, color negro del año 2025, por lo que perdieron el control y dominio del volante, cayendo al pavimento.

El adolescente, identificado como Rafael Figueroa Rivera, perdió la vida en la escena, mientras que la joven sufrió heridas de gravedad, por lo que fue transportada a un hospital.

En el lugar de los hechos, los agentes entrevistaron a un hombre de 32 años, quien conducía el auto. Los oficiales se percataron de características de una persona bajo los efectos de bebidas alcohólicas por su habla entrecortada y piel sudorosa.

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Al realizarle la prueba de aliento, arrojó 0.128% de alcohol en su organismo.

El agente Ramón Velázquez, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras Ponce, en unión a la fiscal Alexandra Cardín Cruz, se hicieron cargo de la investigación.