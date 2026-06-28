Negociador de la Policía resulta herido con un cuchillo en Toa Baja

Un negociador de la Policía resultó herido con un cuchillo tras intervenir en un caso reportado en horas de la tarde de ayer, sábado, en Toa Baja.

De acuerdo con la información preliminar, las autoridades fueron alertadas poco después del mediodía sobre una mujer amenazando al querellante mientras sostenía dos cuchillos en las manos, frente a su residencia, donde se alega que le causó daños a un vehículo.

Según la Policía, posteriormente el caso fue reportado como una persona paciente de salud mental que se atrincheró en el interior de su residencia.

Además de los oficiales del distrito, SWAT y de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de la región de Bayamón, a la escena llegó el agente negociador de la Policía Fernando Colón.

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El informe policiaco indica que, posteriormente, un cuchillo le fue lanzado desde una ventana al agente Colón, quien resultó con una herida en la barbilla que requirió siete puntos de sutura. Su condición fue descrita como estable.

Los investigadores ocuparon el cuchillo de metal con cabo de madera marrón y la División de Servicios técnicos documentó la escena, mientras que paramédicos atendieron a la mujer, quien fue transportada a un hospital.