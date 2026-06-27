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Arsenal en Monte Hatillo: la Policía ocupa nueve armas, 27 cargadores y más de 600 municiones

Dos hombres fueron arrestados y un menor fue intervenido como parte del operativo

27 de junio de 2026 - 2:08 PM

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Según la Policía, cuando los agentes entraron al residencial, observaron entre 12 y 15 individuos vestidos de negro y fuertemente armados. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Dos hombres fueron arrestados y un menor fue intervenido durante un operativo realizado entre la noche del viernes y la madrugada de este sábado en el residencial Monte Hatillo, en Río Piedras, como parte de un plan de trabajo dirigido a prevenir la comisión de delitos violentos.

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El operativo fue realizado por agentes de la División de Inteligencia y Arrestos de San Juan, en unión a la División de Arrestos Especiales y Extradiciones, personal del Plan Anticrimen de San Juan, la División Canina y agentes del área policiaca de San Juan, informó el inspector José Fontánez Feliciano, director del Negociado de Inteligencia y Arrestos de la Policía.

Según la Policía, cuando los agentes entraron al residencial, observaron entre 12 y 15 individuos vestidos de negro y fuertemente armados.

Como resultado de la intervención, arrestaron a Jeampier Omar Ramos Cedeño, de 23 años y vecino del residencial Monte Hatillo. A este se le ocupó un rifle Del-Ton, modelo DTI-15, calibre 5.56 milímetros (mm); un cargador de tambor con capacidad para 200 municiones calibre .223; $90 en efectivo y dos celulares.

En total, las autoridades ocuparon nueve armas de fuego, 27 cargadores, más de 600 municiones, $457 en efectivo y cuatro teléfonos celulares.
En total, las autoridades ocuparon nueve armas de fuego, 27 cargadores, más de 600 municiones, $457 en efectivo y cuatro teléfonos celulares. (Suministrada)

Además, los agentes intervinieron con un menor de edad, a quien le ocuparon una pistola Glock modelo 27, calibre .40; un cargador; 22 municiones y dos celulares.

El tercer arrestado fue identificado como Andy García, de 30 años, vecino del residencial Monte Hatillo y con estatus migratorio no definido, según la Policía. Al momento del arresto, las autoridades le ocuparon una pistola Glock modelo 27, calibre .40; un cargador y 17 municiones.

La Uniformada indicó que los casos de los adultos serán consultados con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), mientras que el caso del menor será consultado con el Procurador de Menores.

Como parte del mismo plan de trabajo, la Policía también ocupó otras siete armas, cargadores y municiones en el residencial.

Entre lo ocupado figuraron varias pistolas Glock, algunas alteradas para disparar en automático; rifles; cargadores para distintos calibres; municiones calibre nueve milímetros (9mm), .40, .223, 5.56mm y 7.62x39mm, así como $367 en efectivo.

En total, las autoridades ocuparon nueve armas de fuego, 27 cargadores, más de 600 municiones, $457 en efectivo y cuatro teléfonos celulares.

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Breaking NewsICE-HSIPolicía de Puerto RicoRío PiedrasArrestosArrestos por armas
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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