Trump nombra a Heidi Overton, una de las principales asesoras de la Casa Blanca, para dirigir la FDA

La doctora Heidi Overton, una de las principales asesoras de la Casa Blanca, ha sido nombrada directora de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), según anunció el miércoles el presidente Donald Trump.

Como médico y subdirector del Consejo de Política Interna de la Casa Blanca, y tras haber colaborado en varias de las iniciativas sanitarias del segundo mandato de Trump, Overton se ha convertido en una figura de confianza dentro de su administración y en un firme defensor de los objetivos del presidente republicano.

Sin embargo, cualquier nuevo comisionado de la FDA tendrá que encontrar un equilibrio entre una serie de prioridades contrapuestas: las obsesiones de Trump, los intereses contrarios a la regulación de los republicanos tradicionales y la postura contraria a las grandes empresas del secretario de Sanidad, Robert F. Kennedy Jr.

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Esos retos marcaron el mandato del anterior director de la FDA, el doctor Marty Makary, quien dimitió en mayo, dejando tras de sí proyectos inconclusos, entre ellos los relacionados con los alimentos ultraprocesados, los antidepresivos y las vacunas contra la COVID-19.

Al referirse a una tal “Dra. Heidi” en una publicación de Truth Social, Trump calificó a Overton de “estrella del rock” inteligente y respetada, capaz de cumplir con sus prioridades: curas más rápidas, innovación, precios más bajos de los medicamentos y más logros para el movimiento Make America Healthy Again (MAHA) de Kennedy.

Marty Makary renunció a su puesto el pasado mes de mayo. (Mark Schiefelbein)

Overton ha impulsado las prioridades de Trump

Según su perfil de LinkedIn, Overton estudió Medicina en la Universidad de Nuevo México y es doctora en Investigación Clínica por la Universidad Johns Hopkins. Antes de incorporarse a la segunda administración de Trump, ocupó el cargo de directora de políticas en el think tank conservador America First Policy Institute.

En los últimos meses, ha aparecido junto al presidente para presentar proyectos de gran envergadura, entre ellos algunos de sus acuerdos de «nación más favorecida» con empresas farmacéuticas para reducir los precios hasta los niveles de otros países desarrollados, así como su reciente y polémica orden sobre las vacunas, con la que pretendía dividir la vacuna combinada contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR) en tres vacunas distintas, en contra de las recomendaciones de los colegios médicos.

En un acto celebrado en el Despacho Oval para promover dicha orden, permaneció junto al presidente mientras este insinuaba erróneamente que el número o el momento de la vacunación podrían influir en el aumento de los casos de trastornos del espectro autista, a pesar de que el consenso científico y décadas de estudios han concluido de manera rotunda que no existe tal relación.

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Overton se ha mostrado crítico con las píldoras abortivas y, de ser confirmado en el cargo, estaría en condiciones de revocar las normas de la FDA que facilitaron el acceso a dichas píldoras. Los detractores del aborto en Estados Unidos han expresado su frustración por el hecho de que el Gobierno no haya tomado medidas para frenar el flujo de píldoras abortivas recetadas por Internet, una situación que, en su opinión, socava las prohibiciones estatales del aborto.

Para que se apruebe su nombramiento, Overton tendrá que obtener el visto bueno de un Senado con una mayoría republicana muy ajustada y responder a las preguntas de la Comisión de Sanidad del Senado. Su presidente, el senador republicano Bill Cassidy, médico de Luisiana, ha sido un crítico acérrimo de algunas de las medidas de Trump destinadas a sembrar la duda sobre las vacunas, incluida su reciente orden.

Sucesor de Makary enfrentará retos

Antes de dejar la FDA, Makary ya había sido objeto de quejas por parte de ejecutivos del sector sanitario y activistas antiabortistas, pero la frustración hacia su persona alcanzó su punto álgido debido a la inacción de la agencia con respecto a los cigarrillos electrónicos aromatizados. Empresas como R.J. Reynolds pretenden dirigirse a los fumadores adultos, pero los cigarrillos electrónicos con sabores dulces llevan mucho tiempo siendo señalados como responsables de la tendencia al vapeo entre los adolescentes, y los científicos de la FDA se han mostrado reacios a respaldarlos para reducir el tabaquismo entre los adultos.

Unos días antes de que Makary se marchara, la agencia abrió la puerta a la entrada en el mercado estadounidense de más cigarrillos electrónicos y bolsitas de nicotina no autorizados, un cambio de política que, en esencia, pasó por alto a los expertos de la plantilla de la agencia.

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Las empresas farmacéuticas también buscarán cambios en la agencia, tras las denegaciones o revocaciones de medicamentos biotecnológicos destinados al tratamiento de enfermedades raras. Las quejas de las empresas biotecnológicas, los inversores y las asociaciones de pacientes han aumentado y han sido recogidas por los legisladores conservadores.

Makary intentó calmar las quejas del sector, en parte anunciando nuevos programas destinados a agilizar o acelerar la autorización de medicamentos. Sin embargo, algunas de esas iniciativas han supuesto nuevos quebraderos de cabeza para la agencia.

Varios de los adjuntos de Makary también abandonaron la agencia. El doctor Vinay Prasad, responsable de vacunas y biotecnología de la agencia, dimitió en abril tras las intensas críticas recibidas por parte de las empresas farmacéuticas, los pacientes y los inversores. Y la Dra. Tracy Beth Hoeg, que participaba en el análisis de la seguridad de los antidepresivos, las vacunas contra la COVID-19 y otros tratamientos de uso generalizado, fue sustituida como directora en funciones del Centro de Medicamentos de la FDA.

MAHA tiene grandes expectativas

El sucesor de Makary también tendrá que ocuparse de las prioridades del movimiento “Make America Healthy Again” de Kennedy.

Una de las decisiones más importantes que deberá tomar el próximo comisionado es qué hacer con la regulación de los péptidos. Un grupo de asesores federales en materia de salud, seleccionado por Kennedy, recomendó recientemente facilitar el acceso a varios péptidos muy populares entre los influencers del sector del bienestar y las celebridades, a pesar de las advertencias de los científicos de la FDA de que no se ha demostrado que estas sustancias químicas sean seguras ni eficaces.

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La agencia también ha propuesto recientemente una modificación normativa que obligaría a los fabricantes de alimentos a notificar a las autoridades reguladoras antes de introducir nuevos ingredientes o aditivos en los alimentos procesados o envasados. Sin embargo, la agencia sigue colaborando con la Casa Blanca para ultimar una definición, pionera en su género, de los alimentos ultraprocesados, a los que Kennedy atribuye las elevadas tasas de diabetes, obesidad y otras enfermedades crónicas a nivel nacional.

Bajo el mandato de Kennedy, la FDA también ha impuesto obstáculos adicionales a los ensayos de vacunas y ha bloqueado la publicación de investigaciones sobre la eficacia de las vacunas contra la COVID-19. Además, Kennedy apoyó recientemente a Trump cuando el presidente firmó el decreto presidencial destinado a poner en entredicho la vacunación infantil en EE. UU., a pesar de los retos financieros y logísticos sin precedentes.

La FDA también está llevando a cabo una revisión de los antidepresivos de uso generalizado, en la que se analiza, entre otras cosas, si su consumo durante el embarazo puede aumentar el riesgo de autismo y otros trastornos. Estos medicamentos han sido durante mucho tiempo objeto de críticas por parte de Kennedy, quien fue una figura destacada del movimiento antivacunas antes de incorporarse al Gobierno.

La agencia también ha estado investigando dos brotes de intoxicación alimentaria ocurridos este verano: un brote de ciclosporiasis relacionado con lechuga iceberg contaminada que ha afectado a miles de personas y otro relacionado con chiles jalapeños, vinculado a un brote de salmonelosis que ha afectado a varios estados.

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