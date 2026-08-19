AAA garantizará que los recintos de la UPR tengan agua en horario lectivo

La presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde, se reunió con el presidente ejecutivo de la AAA, Luis González Delgado, para discutir cómo los problemas de agua afectan a varios de los recintos del sistema universitario.

“El panorama presentado es favorable y nos brinda mayor claridad para continuar nuestras operaciones, mientras mantenemos comunicación directa con la Autoridad y damos seguimiento a la evolución de las condiciones. Agradezco la apertura y diligencia con la que atendieron nuestras preocupaciones”, expresó Jordán Conde, mediante un comunicado de prensa.

“Desde la Universidad, estamos tomando las medidas necesarias para anticiparnos a cualquier situación que pueda incidir sobre la continuidad académica y las operaciones de nuestros recintos. Acudimos directamente a la AAA para recibir información técnica y actualizada que nos permita tomar decisiones responsables”, añadió.

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El recinto de Río Piedras inició su año académico el pasado lunes, bajo un estado de emergencia decretado por la rectora interina, Mayra Charriez Cordero, debido a los problemas con el suplido de agua. Ante esto, las clases se ofrecen bajo métodos alternos, que incluye cursos a distancia.

González Delgado aseguró que mantendrá una comunicación directa con la jefatura de la UPR para “monitorear las condiciones y responder oportunamente ante cualquier cambio que pueda surgir”.

“Para nosotros en la AAA, es una prioridad que nuestro principal sistema universitario pueda mantener la continuidad de sus operaciones y, particularmente, que nuestros estudiantes puedan recibir sus clases con normalidad. Por eso, mientras las condiciones de nuestros abastos y sistemas así lo permitan, estaremos realizando los ajustes operacionales necesarios para procurar la continuidad del servicio durante los horarios de clases”, expresó el presidente ejecutivo.

El casco urbano de Río Piedras forma parte de la zona 2 en el plan de racionamiento establecido por la AAA.

1 / 13 | 📷 En fotos: estos son los mapas de las zonas afectadas por el racionamiento del embalse Carraízo. Ante la reducción sostenida en los niveles del embalse Carraízo, la gobernadora Jenniffer González anunció el inicio de un plan de racionamiento para abonados que se suplen de la represa. - Xavier Araújo 1 / 13 📷 En fotos: estos son los mapas de las zonas afectadas por el racionamiento del embalse Carraízo Ante la reducción sostenida en los niveles del embalse Carraízo, la gobernadora Jenniffer González anunció el inicio de un plan de racionamiento para abonados que se suplen de la represa. Xavier Araújo Compartir

Charriez Cordero había adelantado a El Nuevo Día que el encuentro con la jefatura de la AAA era necesario para tener certeza y poder planificar cuándo el recinto podría retomar las clases presenciales.

“Contar con información clara y actualizada sobre el sistema que abastece al recinto nos permite planificar responsablemente nuestras operaciones y mantener el enfoque en la continuidad académica y en los servicios que ofrecemos a nuestros estudiantes”, sostuvo Charriez Cordero, en declaraciones escritas.

El recinto de Carolina de la UPR también está ubicado en un sector que está en la zona 2 bajo el plan de racionamiento. No obstante, el año académico en dicho recinto comienza en septiembre, ya que opera bajo cuatrimestres.

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Jordán Conde indicó el recinto “permanecerá bajo observación” y se tomarán decisiones más adelante.

El otro recinto ubicado en la zona metropolitana, Bayamón, se suple del embalse La Plata, y la AAA informó que “a corto plazo” no prevé establecer un racionamiento para sus abonados.