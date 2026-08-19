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AAA garantizará que los recintos de la UPR tengan agua en horario lectivo

La administración universitaria aseguró que hay un panorama “favorable” para los abastos de agua que suplen a varias unidades académicas

19 de agosto de 2026 - 12:25 PM

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El recinto de Río Piedras inició su año académico el pasado lunes, bajo un estado de emergencia decretado por la rectora interina, Mayra Charriez Cordero. (Ramon "Tonito" Zayas)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Universidad de Puerto Rico (UPR) llegaron a un acuerdo para que el recinto de Río Piedras no sufra interrupciones en el servicio de agua potable como parte del plan de racionamiento que afecta a abonados del embalse Carraízo.

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La presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde, se reunió con el presidente ejecutivo de la AAA, Luis González Delgado, para discutir cómo los problemas de agua afectan a varios de los recintos del sistema universitario.

“El panorama presentado es favorable y nos brinda mayor claridad para continuar nuestras operaciones, mientras mantenemos comunicación directa con la Autoridad y damos seguimiento a la evolución de las condiciones. Agradezco la apertura y diligencia con la que atendieron nuestras preocupaciones”, expresó Jordán Conde, mediante un comunicado de prensa.

“Desde la Universidad, estamos tomando las medidas necesarias para anticiparnos a cualquier situación que pueda incidir sobre la continuidad académica y las operaciones de nuestros recintos. Acudimos directamente a la AAA para recibir información técnica y actualizada que nos permita tomar decisiones responsables”, añadió.

El recinto de Río Piedras inició su año académico el pasado lunes, bajo un estado de emergencia decretado por la rectora interina, Mayra Charriez Cordero, debido a los problemas con el suplido de agua. Ante esto, las clases se ofrecen bajo métodos alternos, que incluye cursos a distancia.

González Delgado aseguró que mantendrá una comunicación directa con la jefatura de la UPR para “monitorear las condiciones y responder oportunamente ante cualquier cambio que pueda surgir”.

“Para nosotros en la AAA, es una prioridad que nuestro principal sistema universitario pueda mantener la continuidad de sus operaciones y, particularmente, que nuestros estudiantes puedan recibir sus clases con normalidad. Por eso, mientras las condiciones de nuestros abastos y sistemas así lo permitan, estaremos realizando los ajustes operacionales necesarios para procurar la continuidad del servicio durante los horarios de clases”, expresó el presidente ejecutivo.

El casco urbano de Río Piedras forma parte de la zona 2 en el plan de racionamiento establecido por la AAA.

Ante la reducción sostenida en los niveles del embalse Carraízo, la gobernadora Jenniffer González anunció el inicio de un plan de racionamiento para abonados que se suplen de la represa. Mapa de zonas afectadas por el racionamiento, identificando los sectores entre Zona 1 y Zona 2 en Canóvanas.Por el momento, no hay una fecha para poner fin al racionamiento. En la imagen, el presidente ejecutivo de la AAA, el ingeniero Luis González Delgado.
1 / 13 | 📷 En fotos: estos son los mapas de las zonas afectadas por el racionamiento del embalse Carraízo. Ante la reducción sostenida en los niveles del embalse Carraízo, la gobernadora Jenniffer González anunció el inicio de un plan de racionamiento para abonados que se suplen de la represa. - Xavier Araújo

Charriez Cordero había adelantado a El Nuevo Día que el encuentro con la jefatura de la AAA era necesario para tener certeza y poder planificar cuándo el recinto podría retomar las clases presenciales.

“Contar con información clara y actualizada sobre el sistema que abastece al recinto nos permite planificar responsablemente nuestras operaciones y mantener el enfoque en la continuidad académica y en los servicios que ofrecemos a nuestros estudiantes”, sostuvo Charriez Cordero, en declaraciones escritas.

El recinto de Carolina de la UPR también está ubicado en un sector que está en la zona 2 bajo el plan de racionamiento. No obstante, el año académico en dicho recinto comienza en septiembre, ya que opera bajo cuatrimestres.

Jordán Conde indicó el recinto “permanecerá bajo observación” y se tomarán decisiones más adelante.

El otro recinto ubicado en la zona metropolitana, Bayamón, se suple del embalse La Plata, y la AAA informó que “a corto plazo” no prevé establecer un racionamiento para sus abonados.

Asimismo, se informó que las fuentes que suplen agua a los recintos de Cayey, Aguadilla y Utuado tienen “condiciones favorables”. Mientras, se estará observando los niveles de embalse que suple agua al recinto de Humacao.

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Universidad de Puerto RicoUPRUPR en Río PiedrasZayira Jordán CondeAAARacionamiento
ACERCA DEL AUTOR
Keila López Alicea
Keila López AliceaArrow Icon
Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
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