Sin agua y a distancia inician las clases en el recinto de Río Piedras de la UPR

Las clases de un nuevo año académico empezaron este lunes en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR), pero sin estudiantes caminando por los históricos pasillos ni docentes recibiendo a los nerviosos “prepas” en sus salones.

Los cursos se ofrecerán principalmente a distancia hasta nuevo aviso, como medida de emergencia para hacer frente a los problemas de suministro de agua ante el racionamiento para los abonados del embalse Carraízo, según ordenó la rectora interina Mayra Charriez Cordero.

“Para este primer día de clases, nosotros hemos estado comunicándonos desde la semana pasada con todos los sectores del recinto. Para ellos, hemos preparados varias cartas circulares, y comunicamos las razones por las que hoy el inicio de clases se está llevando a cabo en modalidades alternas y también comunicamos que el recinto tiene unos espacios que permanecen abiertos y en operación”, expresó la rectora interina, en entrevista telefónica.

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El año académico estaba pautada para comenzar el pasado 12 de agosto, pero se pospuso para este lunes, luego que se decretara un racionamiento que impacta a varios municipios de la zona metropolitana y deja sin agua a sectores por períodos de 48 horas.

Al decretar un estado de emergencia en el recinto, Charriez Cordero explicó que el reto principal radica en la planta central de enfriamiento de agua helada, de la cual dependen los sistemas de acondicionadores de aire de unos 25 edificios. Esta requiere un suplido continuo de agua para operar, y el recinto posee una capacidad de almacenamiento de unos 250,000 galones de agua, lo cual permitiría operar por un día.

“He tenido muchas reuniones de actualización de los próximos pasos y uno de los puntos (de discusión) es que tengo estudiantes que están bien en sus casas, con luz, con agua. Yo traerlos a un recinto, a una residencia, donde yo no tengo ninguna seguridad (de que habrá agua)...”, expuso Charriez Cordero. La rectora interina señaló que, al momento, el recinto de Río Piedras no ha sufrido contratiempos con los relevos de carga que ha reportado LUMA Energy en las últimas noches.

La rectora interina indicó que acompañará, este lunes, a la presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde, a una reunión con personal de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) para tener certeza sobre el calendario del plan de racionamiento.

“Eso es esencial para la toma de decisiones, porque imagina que yo abro el recinto (dan clases presenciales) hoy y que me digan que ahora el racionamiento es de tres días. Eso implica toda una coordinación”, sostuvo.

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1 / 13 | 📷 En fotos: estos son los mapas de las zonas afectadas por el racionamiento del embalse Carraízo. Ante la reducción sostenida en los niveles del embalse Carraízo, la gobernadora Jenniffer González anunció el inicio de un plan de racionamiento para abonados que se suplen de la represa. - Xavier Araújo 1 / 13 📷 En fotos: estos son los mapas de las zonas afectadas por el racionamiento del embalse Carraízo Ante la reducción sostenida en los niveles del embalse Carraízo, la gobernadora Jenniffer González anunció el inicio de un plan de racionamiento para abonados que se suplen de la represa. Xavier Araújo Compartir

Río Piedras, hasta este lunes, contaba con una matrícula de 11,216 estudiantes, de los cuales 8,569 son de nivel subgraduado y 2,647, de nivel graduado.

Charriez Cordero indicó que, según las últimas cifras que observó, el recinto tuvo un aumento en estudiantes de nuevo ingreso, aunque de inmediato no las tenía a la mano.

“Este año, sobrepasamos los números, por poco fue, pero sobrepasamos los números del año pasado. Esa era la meta, que pudiésemos subir aunque sea 1%, pero sí tenemos esa tranquilidad que este año no bajaron los números”, apuntó.

Las normativas de la UPR establecen que, hasta un máximo de un 25% de un curso presencial, se puede ofrecer a distancia. No obstante, la decana interina de Asuntos Académicos, Rosaura Ramírez Ordóñez, explicó que la Certificación 107 (2025-2026) de la Junta de Gobierno establece una excepción para los cursos que se ofrezcan mediante métodos alternos durante un período de emergencia y no se contabilizan como parte del máximo de 25%.

Charriez Cordero resaltó que hay áreas del recinto que sí están abiertas, pues no todos los edificios dependen de la planta central. Indicó que, esta semana, personal de varias oficinas se ubicó en el Centro de Estudiantes para atender cualquier duda de los alumnos y asistirlos con cambios de última hora, como asuntos de asistencia financiera o matrícula a cursos. Previamente, establecieron un centro de servicios para estudiantes de nuevo ingreso en las instalaciones del ROTC y crearon un correo electrónico solo para alumnos de nuevo ingreso, con personal destacado únicamente para aclarar sus dudas.

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1 / 15 | Fin a la huelga en la UPR: así amanecieron los portones en el recinto de Río Piedras. Los estudiantes del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) ratificaron el lunes los acuerdos preliminares que había alcanzado parte del liderato estudiantil con la rectora interina Mayra Charriez Cordero. - Carlos Rivera Giusti/Staff 1 / 15 Fin a la huelga en la UPR: así amanecieron los portones en el recinto de Río Piedras Los estudiantes del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) ratificaron el lunes los acuerdos preliminares que había alcanzado parte del liderato estudiantil con la rectora interina Mayra Charriez Cordero. Carlos Rivera Giusti/Staff Compartir

“Las peticiones que han llegado a través de ese correo han sido peticiones en torno a nombres de profesores que no figuran en el programa de clases, alguna información puntual, por ejemplo, de veteranos”, acotó.

“Desde que nosotros recibimos el calendario de racionamiento, hemos sido responsables, hemos emitido más o menos cuatro circulares para que tanto la comunidad universitaria como los estudiantes, sobre todo, los de nuevo ingreso, estuviesen preparados para el día de hoy”, añadió.

La rectora interina indicó que todas las medidas extraordinarias que han tenido que implementar se han realizado bajo el escenario de que cuentan con un presupuesto similar al del año anterior, pues los recintos aún no han recibido de forma oficial su distribución presupuestaria.