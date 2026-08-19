Auditorías del contralor electoral: $815,580 en multas relacionadas a campañas del 2024

De manera preliminar, la Oficina del Contralor Electoral (OCE) ha fijado multas por un total de $815,580, como parte de las auditorías que realiza para evaluar el cumplimiento con la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas (Ley 222-2011), proceso que proyecta completar en o antes del 4 de mayo.

Las infracciones conciernen a comités políticos de 27 candidatos a alcaldes y 17 representantes o senadores por distrito, según un listado provisto por la OCE, que menciona los pueblos y números distritales de los comités políticos, pero no detalla la adjudicación de las multas.

“Mientras siga desarrollándose el proceso de auditorías, pudieran haber más infracciones. Yo espero que no, porque uno siempre espera que no, pero pudieran sumarse más”, indicó, en entrevista telefónica con El Nuevo Día, contralor electoral, Walter Vélez.

De la información provista por la OCE, se desprende que los hallazgos más frecuentes son por no proveer documentos (49.9%), fallas en controles internos (48.1%), gastos no informados (45.3%) e ingresos no informados (40.7%).

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Los ingresos, gastos y cuentas por pagar no informados totalizaron $6,242,546, se informó.

La OCE precisó, en un comunicado, que el proceso de auditorías comprende la evaluación de 5,488 informes, de los cuales 4,190 corresponden a comités políticos y 1,298, a medios de comunicación. En conjunto, estos reportes incluyeron 190,586 transacciones, entre ellas, 106,882 de ingresos, 69,150 de gastos y 14,554 de medios.

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Actualmente, hay 900 borradores de auditorías de los 1,030 comités políticos registrados. De esa cantidad de borradores, 409 ya fueron publicados en la página oficial de la OCE.

La OCE ha examinado informes con aproximadamente $69.2 millones en ingresos y $75.3 millones en gastos reportados por los comités políticos.

“Al momento, el proceso de auditorías mantiene un ritmo comparable al observado durante el ciclo electoral de 2020. El avance ha sido significativo, con la mayoría de los borradores ya completados y el trabajo realizado según lo planificado. Confiamos en que todas las auditorías pendientes se completarán antes del 4 de mayo de 2027, fecha límite que impone la Ley 222 2011”, sostuvo el contralor electoral, en el parte de prensa.

Las auditorías de la OCE del ciclo electoral del 2020 concluyeron con la imposición de multas, penalidades y devolución de dinero a los comités políticos de los aspirantes a la gobernación Eduardo Bhatia, Wanda Vázquez Garced, Carmen Yulín Cruz y César Vázquez, así como al partido Proyecto Dignidad.

Las multas y penalidades totalizaron, entonces, $364,045.37. De esa cantidad, $332,103.27 correspondieron a infracciones, penalidades y devolución de dinero a los cuatro comités mencionados y a Proyecto Dignidad.

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Mayor actividad financiera

En esta ocasión y en medio de las auditorías, la OCE informó que la actividad financiera de los comités políticos aumentó, en 2024, en comparación con el ciclo electoral de 2020.

Los ingresos auditados aumentaron de $34.7 millones, en el 2020, a $69.2 millones, en el 2024, mientras que los gastos se elevaron de $36 millones a $75.3 millones.

En cuanto al dinero auditado en comités, la candidatura a la gobernación tuvo un incremento de 176.1%.

“Al momento, los ingresos auditados representan el 98.4% de los $70.4 millones informados por los comités, mientras que los gastos examinados equivalen al 95.3% de los $79 millones reportados. La OCE encontró que el total de transacciones de ingresos, gastos y cuentas por pagar no informados para el 2024 es de $6,242,546″, informó la OCE.

Actualmente, las auditorías realizadas generaron 2,674 hallazgos, que sumados a las 5,290 infracciones contenidas en los avisos de orientación totalizan 7,664 infracciones identificadas. Estos avisos se emitieron como parte de los esfuerzos de la OCE para promover el cumplimiento