Fuertes lluvias provocan advertencias de inundaciones para varios municipios
El Servicio Nacional de Meteorología indicó que han caído hasta dos pulgadas de precipitación
3 de octubre de 2026 - 1:57 PM
3 de octubre de 2026 - 1:57 PM
El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió este sábado una advertencia de inundaciones para varios municipios que experimentan fuertes lluvias y tronadas.
De acuerdo con el SNM, los siguientes pueblos se encuentran bajo la advertencia:
Según la dependencia federal, el radar Doppler registró a la 1:24 p.m. fuerte precipitación.
El SNM indicó que han caído hasta dos pulgadas de lluvia en las zonas mencionadas y se esperan entre una y dos pulgadas adicionales de agua en la región.
⚠️BAYAMÓN, GUAYNABO & SAN JUAN⚠️— NWS San Juan (@NWSSanJuan) October 3, 2026
Urban and Small Stream Flood Advisory. | Advertencia de Inundaciones Urbanas y de Riachuelos.
Until | Hasta 4:00 PM AST Oct 3rd. #PRwx #USVIwx pic.twitter.com/NzoMrCWztW
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