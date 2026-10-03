Fuertes lluvias provocan advertencias de inundaciones para varios municipios

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió este sábado una advertencia de inundaciones para varios municipios que experimentan fuertes lluvias y tronadas.

De acuerdo con el SNM, los siguientes pueblos se encuentran bajo la advertencia:

Bayamón, Guayanabo y San Juan: hasta las 4:00 p.m.

Según la dependencia federal, el radar Doppler registró a la 1:24 p.m. fuerte precipitación.