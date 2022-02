Concluidas las auditorías del evento electoral del 2020, la Oficina del Contralor Electoral (OCE) impuso multas, penalidades y devolución de dinero a los comités políticos de los aspirantes a la gobernación Eduardo Bhatia, Wanda Vázquez Garced, Carmen Yulín Cruz y César Vázquez, así como al partido Proyecto Dignidad.

Las multas y penalidades totalizaron $364,045.37. De esa cantidad, $332,103.27 correspondió a multas, penalidades y devolución de dinero a los cuatro comités mencionados y a Proyecto Dignidad.

Los restantes $31,942.10 -que completan los $364,045.37- se desglosan en $17,500 de donaciones jurídicas o de empresas que la OCE halló entre los partidos y candidatos, y $14,444.40 en donantes no identificados conforme a la Ley 222-2011 para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas. Las donaciones jurídicas son aquellas que hacen empresas, lo que no está permitido por la Ley 222-2011.

Los informes de auditorías de los comités de Pedro Pierluisi, Juan Dalmau, Carlos Delgado Altieri y Alexandra Lúgaro así como el Partido Nuevo Progresista, el Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Popular Democrático, aunque tuvieron hallazgos fueron subsanados en su totalidad, informó la OCE.

El Partido Independentista Puertorriqueño y Raúl López Vergé, aspirante a la gobernación por nominación directa en el 2020, no tuvieron señalamientos, según la OCE. Eliezer Molina, candidato independiente a la gobernación, nunca se sometió a la jurisdicción de la OCE al indicar que no tenía gastos de campaña.

“En las auditorías efectuadas se evaluaron las transacciones de ingresos y gastos con fondos públicos y privados para el año eleccionario 2020 de cada partido político, aspirante y candidato a la gobernación con el objetivo de determinar si las actividades financieras, administrativas y operacionales reportadas se efectuaron conforme a las disposiciones de la ley. A todos los auditados se les brindó la oportunidad de reunirse con los auditores para aclarar dudas, contestar y subsanar hallazgos”, dijo el contralor electoral, Walter Vélez.

De hecho, cada auditoría precisa que los multados tienen derecho a pedir una reconsideración a la OCE dentro del término de 30 días que comienzan a contar a partir de la notificación del informe de auditoría.

Mira los informes de auditoría de los candidatos a la gobernación:

Además, la Ley 222-2011 establece que todo comité político tendrá la oportunidad de enmendar o subsanar los hallazgos previo a la publicación de los informes finales. Concluido el término de 30 días concedido para corregir el informe de borrador, la OCE publica los informes finales, lo que hizo hoy, viernes.

La OCE revela en los informes divulgados que algunos comités políticos como el de Bhatia y Proyecto Dignidad no enmendaron los informes de ingresos y gastos.

Además, la OCE impuso multas administrativas a Proyecto Dignidad y los comités de Bhatia, Cruz, Vázquez Garced y Vázquez por no entregar documentos o evidencia para subsanar señalamientos dispuestos en el borrador de informe de auditoría.

El periodo auditado comprende entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020. Entre los hallazgos principales de los comités políticos están informes no radicados, donativos en exceso, donativos de persona jurídicas, dinero no depositado en cuentas de campaña, donativos anónimos en exceso de lo permitido por la ley o donantes no identificados y contratar para llevar pautas en medios de comunicación sin ser prepagadas.

Las auditorías indican que los partidos políticos, aspirantes y candidatos a la gobernación recibieron fondos públicos y privados, por $15.7 millones y realizaron gastos por un total de $15.5 millones. La OCE detectó $2.8 millones en transacciones de ingresos y gastos que no fueron reportadas en los informes que rindieron los comités. De ahí emanan las multas cuando no se subsanan esas deficiencias, explicó Vélez.

Wanda Vázquez: la más sancionada

La mayor cantidad de sanciones de la OCE fue para el comité de Vázquez Garced con un total de $114,698.02 en multas, penalidades y dinero a devolver.

La OCE halló que su comité, en dos ocasiones, recibió donaciones en exceso del límite permitido por ley por un total de $2,600.38 y recibió, cinco veces, donaciones con dinero perteneciente a otra persona por un total de $9,700.00.

El comité adujo que se trataba de “matrimonios” que hacían la donación y que “cada cheque constituye el donativo de cada uno de los miembros de la pareja”, pero la OCE no validó ese argumento porque el comité no presentó evidencia.

El comité también incurrió en tres ocasiones en no informar ingresos por la cantidad de $5,900. Igualmente, dice la auditoría, en 21 ocasiones no se informaron los nombres de los donantes por una cantidad total $40,850.

Además se señala que el comité “solicitó a la agencia de publicidad Spider Properties LLC que contrataran pautas en los medios de difusión que totalizaron $167,754.83, de los cuales $84,558.83 no se pagaron previo a que los anuncios fueran emitidos como establece la Ley 222-2011. Por ello, la OCE le impuso una multa de $253,676.49, pero como el comité aceptó el hallazgo se le redujo a un 10%, según lo permitido por el estatuto en su Artículo 10.001. El comité deberá pagar $25,367.64, informa la OCE.

El contralor electoral explicó que se trata de una disposición de ley discresional y si es la primera vez de la violación, se otorga el 10% de reducción en la multa.

Además, al comité de Vázquez Garced la OCE le halló deficiencias en los controles al no retener documentos que apoyaran el contenido de los informes de ingresos y gastos presentados ante la oficina.

Mira los informes de Wanda Vázquez y otros aspirantes a la gobernación:

En el caso de Bhatia, la OCE halló que su comité recibió en cinco ocasiones donaciones en exceso del límite permitido por ley por un total de $5,913.93. El dinero debe ser devuelto, determinó la OCE. El comité no comentó sobre este hallazgo.

También la OCE le señala que incurrieron en no informar ingresos, gastos y cuentas por pagar.

“Al comparar los informes radicados en la oficina contra los estados bancarios, cheques emitidos y facturas provistas se encontró que el comité dejó de informar a la oficina en veinte ocasiones desembolsos, por la cantidad de $68,266.70 para un 8%. También se encontró que se realizaron cuatro actividades en las cuales no se encontraron gastos relacionados a ellas”, indica el informe de auditoría.

El comité tampoco comentó sobre este hallazgo. Tampoco lo hizo sobre el hallazgo de donantes no identificados, lo que sucedió en ocho ocasiones con donaciones mayores de $50 dólares, contrario a la Ley 222-2011 para un total de donativos de $7,949.52.

Igualmente, al comité de Bhatia la OCE le señala fallas en controles internos y que su tesorero, Leonel Lora Quezada, no enmendó tres informes de ingresos y gastos. La OCE le impuso multas y penalidades al tesorero por $12,750.00.

Al tesorero de Proyecto Dignidad, Rafael Pérez Rodríguez también la OCE le impone multas y penalidades por $10,450.00, entre otras cosas por no entregar documentos y evidencia solicitada, y por no enmendar los informes como se le solicitó.

Proyecto Dignidad, colectividad que debutó en las elecciones del 2020, recibió nueve hallazgos de la OCE, incluyendo una multa administrativa. El total de multas, penalidades y dinero a devolver ascendió a $62,064.03.

“Se determinó que el auditado dejó de informar ingresos a la oficina en 24 ocasiones, por la suma de $29,376.31″, narra el informe de auditoría.

Tampoco la OCE halló registradas en los informes 91 donaciones por la cantidad de $4,783.12.

Un hallazgo similar señaló la OCE en el comité de César Vázquez, presidente de Proyecto Dignidad. Hallaron donativos anónimos fuera de actos políticos colectivos sin identificar y deficiencias en controles internos.

“El comité recibió $4,484.28 en donativos anónimos no relacionados a ningún acto político colectivo. En septiembre 2020 el comité registró dos donaciones como ‘Otros ingresos’. Estas donaciones son consideradas como donativos no identificados conforme a la ley”, concluyó la OCE que además hace constar que Vázquez nunca entregó documentos que le solicitaron para la auditoría.

A la exalcaldesa de San Juan y aspirante a la gobernación por el Partido Popular Democrático, Carmen Yulín Cruz, la OCE le impuso multas, penalidades y devolución de dinero por $37,610.31 al no informar ingresos y gastos, cuentas por pagar y no identificar donantes.

De hecho, uno de los hallazgos, según la Ley 222-2011, no le permite corrección o enmienda, señala el informe final de auditoría, lo que implica una multa automática.

“En el Borrador de Informe de Auditoría se le notificó al comité que habían dejado de informar, en los informes de ingresos y gastos, por un total de $56,590.86 (39% del total de ingresos). El comité radicó o enmendó los informes para incluir las transacciones, no obstante, la Ley 222-2011 establece que en aquellos casos en los que el borrador contenga ingresos o gastos no informados en exceso al 10%, conllevará las multas administrativas según dispone la ley”, indica la auditoría.

El hallazgo es aceptado por el comité que pide una multa reducida que fue concedida por la OCE.

También la OCE le concedió la petición de multa reducida al comité luego de que se detectara y no pudiera subsanar el que “en 28 ocasiones (hubo) un total de $36,800.31 en donaciones cuyos donantes no fueron identificados debidamente según requiere la Ley 222-2011″.